यूपी में नहीं थम रहा लाल खून का काला धंधा, प्रेग्नेंट महिला को सात हजार रुपये में मिला एक यूनिट ब्लड
अयोध्या में लाल खून का काला धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक गर्भवती महिला को एक यूनिट ब्लड सात हजार रुपये में मिला। यह घटना ब्लड की कालाबाजारी और ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, अयोध्या। जिला अस्पताल में लाल खून का काला धंधा थमने का नाम नही ले रहा है। एक बार फिर दलाल ने मजबूर महिला तीमारदार से एक यूनिट ब्लड के बदले सात हजार रुपये वसूल लिए। इसकी जानकारी मीडिया को हुई तो खोज बीन आरंभ करने पर पता चला कि डोनर को रिस्तेदार ने ही भेजा था। इसका भुगतान भी रिस्तेदार को ऑनलाइन किया गया।
वहीं डोनर अस्पताल का पूर्व सुरक्षा गार्ड बताया जा रहा है। प्रकरण प्रभारी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजेश सिंह के पास पहुंचने पर मरीज के पास जाकर हाल जाना और इसकी लिखित शिकायत देने के लिए कहा है, जिससे पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजा जा सके।
इससे पहले जून माह में भी महिला अस्पताल में भर्ती गर्भवती को ब्लड देने के लिए भी सात हजार रुपये वसूले गये थे। वहीं वर्ष 2023 में भी गंभीर बीमारी से ग्रसित एक व्यक्ति से तीन बार रक्तदान करा करा बेंच दिया गया था।
रामनगर अमावासूफी निवासी 16 वर्षीय शगुन सिंह को एनिमिया से गंभीर बीमार होने पर सोमवार को सीएचसी सोहावल से रेफर होने के बाद जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया था।
चिकित्सक की जांच में शगुन के शरीर में सिर्फ चार ग्राम ब्लड मिला। ऐसे में स्वजनों से तीन यूनिट रक्त की व्यवस्था करके चढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन साथ में शगुन की मां मधु और बड़े पिता की पुत्री ही थी।
आराेप है कि उनका रक्त डोनेशन नही कराया गया। इससे वह डोनर की व्यवस्था में कई लोगो को फोन किया गया लेकिन रात हाेने से कोई नही आ सका। इसी बीच शहर के ही एक पैथोलॉजी में नौकरी करने वाले रिस्तेदार एक दलाल को भेज दिया जो ब्लड बैंक में पहुंचकर डोनेशन किया और इसके एवज में महिला ने अपनी बहन से उधार रुपया मंगवाकर ऑनलाइन भुगतान किया।
मंगलवार सुबह शगुन की चचेरी बहन तथा पारिवारिक सदस्य कृष्ण विहारी पांडेय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डा. राजेश सिंह और अधीक्षक डॉ. अजय चौधरी से अस्पताल में हुई समस्या और मजबूरी में सात हजार रुपये में ब्लड खरीदने के बारे में मौखिक जानकारी दी।
सात हजार रुपये में ब्लड खरीदने की जानकारी दी गई है। इसकी लिखित शिकायत मांगी गई है, जिससे पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजा जा सके। अस्पताल की तरफ से भी प्रकरण के जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। वहीं मरीज को चढ़ने वाले दो यूनिट ब्लड को भी डोनर देने का आदेश दे दिया है। -डॉ. राजेश सिंह, प्रभारी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक।
