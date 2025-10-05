Ayodhya News: अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में धमाके के साथ मकान जमींदोज, एक की मौत कई घायल

Blast in Ayodhya One Died Many Injured घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है जबकि विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। हादसा बीकापुर कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर हुआ और यह स्थान राममंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर है।

जागरण संवाददाता, अयोध्या: रामनगरी दोपहर में एक मकान में जोरदार विस्फोट के कारण दहल गई। बीकापुर के कोतवाली के सामने जाना बाजार रोड पर मकान में जबरदस्त विस्फोट में एक युवक की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। विस्फोट का कारण अभी अज्ञात नहीं है।

बीकापुर में मकान में विस्फोट के प्रकरण में मुख्य अग्निशमन अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जर्जर मकान की छत ढहने से हादसा हुआ है। यहां पर किसी प्रकार के विस्फोट होने के कोई साक्ष्य नहीं है। मकान के मलबे में दबने से एक युवक की मौत हो गई। दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आसपास के तीन-चार घरों की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। हादसा बीकापुर कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर हुआ और यह स्थान राममंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर है।

जिस घर में यह भीषण विस्फोट हुआ, वह विवेकानंद पांडे का बताया जा रहा है। धमाके में घायल हुए विवेकानंद पांडे की मां उषा देवी ने घटना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह घटना के समय घर पर मौजूद नहीं थीं। उनका बेटा घर पर था और वह गंभीर रूप से घायल हुआ है।