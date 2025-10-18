Language
    अयोध्या में भाकियू ने नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, गन्ना मूल्य 450 प्रति क्विंटल करने सहित 17 मांगें शामिल

    By Anand Mohan Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:23 PM (IST)

    भारतीय किसान यूनियन अयोध्या में कलेक्ट्रेट का घेराव करने में विफल रही। उन्होंने हेमू कालाणी पार्क में पंचायत के बाद नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गन्ने का मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल करने, स्मार्ट मीटर की समस्या और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की मांग की। यूनियन ने कृषि लागत बढ़ने और फसलों के उचित दाम न मिलने पर भी चिंता जताई।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। भारतीय किसान यूनियन कलेक्ट्रेट का घेराव नहीं कर सका। हेमूकालाणी पार्क में पहले पंचायत कर कलेक्ट्रेट घेराव के लिए निकले। निरीक्षण भवन के सामने पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट राजेश मिश्र को मुख्यमंत्री को संबोधित 21 सूत्री एवं जिला अधिकारी को संबोधित 17 सूत्री ज्ञापन सौंपा।

    यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम वर्मा ने पंचायत में कहा कि लगातार कृषि लागत बढ़ रही है। उस हिसाब से फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। पेराई सत्र 2025- 26 के लिए गन्ना मूल्य 450 प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की। मध्यांचल सचिव सूर्यनाथ वर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर से अधिक बिल आता है। जिला उपाध्यक्ष शंकरपाल पांडेय ने कहा कि ग्राम समाज की आरक्षित भूमि पर कब्जा है।

    युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विकास वर्मा ने कहा कि अयोध्या जिले में कीमती जमीनों का भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, उसे रोका जाए। किसानों की सहमति से हो। राम बचन भारती, प्रेम शंकर वर्मा, रामचंद्र विश्वकर्मा, राजकुमार यादव, मंशाराम वर्मा, देवीप्रसाद वर्मा, सतीप्रसाद वर्मा, जगन्नाथ पटेल, चंदू भाई पटेल, विवेक पटेल, बाबूराम तिवारी, रामअवध किसान, कृष्ण प्रसाद वर्मा, रविंद्र मौर्य,शहजादी बेगम, रामवती, लालमति देवी ,राजू निषाद ,विजय प्रकाश, राहुल वर्मा, रामदीन शामिल रहे।