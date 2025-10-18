अयोध्या में भाकियू ने नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, गन्ना मूल्य 450 प्रति क्विंटल करने सहित 17 मांगें शामिल

जागरण संवाददाता, अयोध्या। भारतीय किसान यूनियन कलेक्ट्रेट का घेराव नहीं कर सका। हेमूकालाणी पार्क में पहले पंचायत कर कलेक्ट्रेट घेराव के लिए निकले। निरीक्षण भवन के सामने पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट राजेश मिश्र को मुख्यमंत्री को संबोधित 21 सूत्री एवं जिला अधिकारी को संबोधित 17 सूत्री ज्ञापन सौंपा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम वर्मा ने पंचायत में कहा कि लगातार कृषि लागत बढ़ रही है। उस हिसाब से फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। पेराई सत्र 2025- 26 के लिए गन्ना मूल्य 450 प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की। मध्यांचल सचिव सूर्यनाथ वर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर से अधिक बिल आता है। जिला उपाध्यक्ष शंकरपाल पांडेय ने कहा कि ग्राम समाज की आरक्षित भूमि पर कब्जा है।