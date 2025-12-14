‘बाबरी मस्जिद का राग देश की संप्रभुता पर आघात’, जगद्गुरु परमहंस और बब्लू खान ने मिलकर फूंकी बाबर की तस्वीर
अयोध्या में जगद्गुरु परमहंस और बब्लू खान ने बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर एक साथ आकर बाबर की तस्वीर फूंकी। उन्होंने कहा कि 'बाबरी मस्जिद का राग देश की संप ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, अयोध्या। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने से उपजा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को रामनगरी से लगे ग्राम मिर्जापुर माफी में राष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्ता बब्लू खान के आवास पर दोनों समुदाय के लोगों ने विदेशी आक्रांता बाबर का चित्र जला कर विरोध व्यक्त किया।
विरोध प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात हिंदूवादी धर्माचार्य तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य शामिल हुए।
उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद ही नहीं, देश के किसी भी कोने में बाबर के नाम की मस्जिद नहीं स्वीकार की जाएगी और यदि ऐसा हुआ, तो उस मस्जिद को ढहा दिया जाएगा और निर्माण करने वालों को जमीन में गाड़ दिया जाएगा।
परमहंस आचार्य ने कहा कि बाबरी मस्जिद का राग वस्तुत: देश की संप्रभुता पर आघात है। बब्लू खान ने कहा कि बाबरी मस्जिद को पुन: जिंदा करने के पीछे देश को आग के हवाले करने का षड्यंत्र है।
यह षड्यंत्र रचने वाले आतंकी मानसिकता के लोग हैं और इससे मुस्लिमों का कोई सरोकार नहीं है, बल्कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बाबरी मस्जिद को कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते।
इस अवसर पर दोनों समुदाय के लोगों ने आपसी एकता बनाए रखने और राष्ट्रवादी मूल्यों तथा आदर्शों को अक्षुण्ण रखने का संकल्प भी लिया।
