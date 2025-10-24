भूटान के चिमचिम डोगरा ने बिहार केसरी मुन्ना टाइगर को हराया, रोमांचक हुआ अभिमन्यु सिंह स्मारक कुश्ती प्रतियोगिता

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राजू इंटर कालेज टिकरी के खेल मैदान पर आयोजित अभिमन्यु सिंह स्मारक दो दिवसीय विराट कुश्ती इनामी प्रतियोगिता के अंतिम दिन मुख्य आकर्षण भूटान से आए एक लाख 21 हजार के इनामी चिमचिम डोगरा आदिवासी पहलवान रहे, जिन्होंने बिहार केसरी मुन्ना टाइगर को कड़े मुकाबले में मछली कोटा दांव से परास्त कर दिया।

वहीं, 70 हजार की इनामी कुश्ती राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत भारतीय सेना के पहलवान रणविजय तिवारी और महाराष्ट्र केसरी राजवीर के बीच हुई। रोमांचक कुश्ती में रणविजय ने निकाल दांव से महाराष्ट्र केसरी को चित कर दिया। इन दोनों की कुश्ती का आरंभ विधायक अभय सिंह ने हाथ मिलवाकर किया था।

दंगल में पूर्वांचल केसरी यूपी चैंपियन गोरखपुर के सर्वेश तिवारी एवं कोल्हापुर महाराष्ट्र केसरी राजवीर सिंह के बीच हुई। 75 हजार की इस इनामी कुश्ती के कड़े मुकाबले में गोरखपुर के सर्वेश तिवारी विजयी रहे। पूर्वांचल केसरी हनुमानगढ़ी अयोध्या के पहलवान उत्तम तिवारी ने महाराष्ट्र के राकी पहलवान को हराया। हरियाणा के बिल्ला पहलवान को अजमेर शरीफ के बाबा अजमेरी पहलवान ने, हिमाचल प्रदेश के रंगा पहलवान को श्रीगंगानगर राजस्थान के तूफान पहलवान ने परास्त किया।

ग्वालियर के ओमवीर पहलवान ने हनुमानगढ़ी के बाबा राहुलदास को धूल चटाई। कोल्हापुर के सोनू पहलवान को अजमेर शरीफ के मो. राजा कुरैशी पहलवान ने कैंची दांव से चित्त कर दिया। तुलसीपुर के पहलवान भगवानदीन यादव ने रोहतक हरियाणा के बिल्ला पहलवान को हराया। दिल्ली के पहलवान बाबर पठान ने श्रीगंगानगर के तूफान पहलवान को हराया। गोंडा के गौरव पहलवान ने महाराष्ट्र के सोनू पहलवान को हराया।