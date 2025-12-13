'साहब, भाभी ने बहुत मारा है', लहूलुहान महिला ने समाधान दिवस पर सुनाई अपबीती

जागरण टीम अयोध्या। सुबह के 11 बज रहे हैं। कुमारगंज थाने में समाधान दिवस चल रहा है, तभी पिठला गांव की कुसमा अपनी मां निर्मला के साथ थाने पहुंचती हैं। कुसुमा के मुंह से खून निकल रहा था। बह रहे खून को वह बार-बार दुपट्टे से पोंछ रही थी। मां उसका हाथ पकड़ कर सहारा दे रही थी।

हाथ में प्रार्थनापत्र लिए कुसुमा शिकायत सुन रहे उप निरीक्षक धनीराम वर्मा के पास पहुंचती है। वह कहती है कि साहब मुझे भाभी ने बहुत मारापीटा है। मेरा दांत भी टूट गया है। मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैंने उनके नल पर अपना कपड़ा धुल लिया था।

इसी बात को लेकर उन्होंने मुझसे मारपीट की। इतना कहकर वह रोने लगती है। दरोगा धनीराम वर्मा ने तत्काल चोटिल का मेडिकल कराने व मुकदमा पंजीकृत करने का निर्देश दिया। तिंदौली गांव की संगीता रैदास भी समाधान दिवस में पहुंची थी। उसका आरोप था कि पड़ोसी उसका घर नहीं बनने दे रहे हैं। संगीता ने कहा कि साहब मेरी दीवाल पर छत पड़ने वाली है, लेकिन विपक्षी छत नहीं डालने दे रहे हैं। ठंड का मौसम आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूं। कार्रवाई के लिए पुलिस एवं राजस्व टीम गठित कर मौके पर भेजने का निर्देश दिया गया।

शराब के नशे में जेठ करता है गाली गलौज मिल्कीपुर के इनायतनगर थाना पहुंची डीह पूरे बीरबल निवासी गुड़िया ने थानाध्यक्ष रतन शर्मा से कहाकि पति परदेश में रहते हैं। जेठ नन्हू आए दिन शराब के नशे में गाली-गलौज करते हैं व मारपीट पर आमादा रहते हैं। शुक्रवार की रात हैंडपंप पर पानी भरने जा रही थी, तभी जेठ ने भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए लाठी से हमला करने की कोशिश की।

खिहारन के कुलदीप व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि चकमार्ग पर गांव के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। ग्रामीणों ने पैमाइश कराकर चकमार्ग खाली कराने की मांग की। समाधान दिवस में 17 शिकायतें आई, जिसमें दो का निस्तारण हुआ।

राजस्व विवाद से जुड़े प्रकरण रहे अधिक शनिवार को जिले के सभी थानों पर आयोजित समाधान दिवस में राजस्व विवाद से जुड़े प्रकरण अधिक रहे। कोतवाली नगर में एक, रौनाही में आठ, तारुन में छह, बीकापुर में 19, खंडासा में दस, गोसाईंगंज छह प्रकरण राजस्व से संबंधित रहे।