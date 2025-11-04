Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ayodhya Weather: दो दिन छाए रहेंगे बादल, बढ़ेगी ठंड; मौसम व‍िभाग ने द‍िया अपडेट

    By Navneet Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:10 PM (IST)

    अयोध्या में मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बादल छाए रहने और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड का असर बढ़ेगा। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। अयोध्‍या में बुधवार और गुरुवार को बदली छाये रहने की संभावना है। हालांकि, बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं, मंगलवार को चार दिनों बाद तापमान सामान्य स्तर पर आया।

    बीते शनिवार से ही दिन का तापमान सामान्य से कम चल रहा था, लेकिन मंगलवार को दिन में धूप निकलने से पारा सामान्य स्तर पर गया। हालांकि, आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। कारण यह है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसका प्रभाव दो दिन रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड में बढ़ोतरी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीते गुरुवार व शुक्रवार को मोंथा तूफान के कारण जिले में अच्छी बारिश हुई थी, जिसके बाद से दिन का तापमान लगातार कम था। मंगलवार को हवा की दिशा उत्तरी पूर्वी रही, जिसकी गति दो किलोमीटर प्रति घंटे रही।

    आचार्य नरेंद्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बादल छाने से रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। विभागाध्यक्ष प्रो. सीताराम मिश्र ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश भी होने की संभावना है, लेकिन पूर्वी जिलों में सिर्फ बदली रहेगी। मंगलवार को अधिकतम तापमान 30.5 व न्यूनतम 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा। दोनों ही सामान्य स्तर पर है। अधिकतम आर्द्रता 86 व 64 प्रतिशत रही।