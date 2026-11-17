प्रहलाद तिवारी, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर में हिंदू वोट कटने व मुस्लिम वोट बढ़ने के आंकड़े प्रस्तुत कर 1.27 करोड़ से अधिक हिंदुओं के नाम कटने की बात कही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उनकी चिंता यूं ही नहीं है।

निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) ने जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी गणित बदल दिया है। एसआईआर के बाद जारी मतदाता सूची ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी हैं। वह मंथन करने में जुट गए हैं। उनकी चिंता यूं ही नहीं, मतदाता सूची से चले आ रहे सियासी समीकरण बिगड़ चुके हैं। वे समीकरण जिनके सहारे वह अपनी राजनीतिक रणनीति को अंजाम देते थे, उनको गहरा धक्का लगा है।

2022 के चुनाव में कुल 19 लाख से अधिक मतदाता अयोध्या जिले में वर्ष 2022 के चुनाव में कुल 19 लाख सात हजार 803 मतदाता थे। एसआईआर के बाद घट कर 16 लाख 50 हजार 655 रह गए हैं। कुल दो लाख 57 हजार 148 नाम हटाए गए। 80 हजार 397 नए वोट मतदाता सूची में जोड़े गए। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में रुदौली को छोड़ कर सभी विधानसभा क्षेत्रों में जीत के अंतर से अधिक वोट कट गए हैं।