अयोध्या में सड़क किनारे सवारी वाहन का इंतजार कर रहे लोगों को ट्रक ने कुचला, दो की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, सोहावल (अयोध्या)। सड़क किनारे खड़े होकर सवारी वाहन की प्रतीक्षा कर रहे चार लोगों को अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं। घटना लखनऊ-गोरखपुर हाईवे पर लखौरी के पास हुई।

अयोध्या से लखनऊ की ओर जा रही एक पिकअप लखौरी पुल के ऊपर अचानक खराब हो गई। पिकअप में सवार चार लोग वाहन से उतर कर हाईवे पर खड़े हो किसी अन्य गाड़ी का इंतजार कर ही रहे थे कि पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप के पास खड़े सभी लोगों को रौंद दिया।

हादसा इतना भीषण था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही रौनाही थाना प्रभारी संजीव कुमार सिंह व स्थानीय लोग पहुंचे और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल भेजा गया, जहां रायबरेली के बाबुरहिया खेड़ा निवासी धीरेंद्र की मौत हो गई।