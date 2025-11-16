अयोध्या में सड़क किनारे सवारी वाहन का इंतजार कर रहे लोगों को ट्रक ने कुचला, दो की दर्दनाक मौत
अयोध्या में एक दर्दनाक हादसे में, सड़क किनारे सवारी का इंतजार कर रहे लोगों को एक ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई कर रही है।
संवाद सूत्र, सोहावल (अयोध्या)। सड़क किनारे खड़े होकर सवारी वाहन की प्रतीक्षा कर रहे चार लोगों को अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं। घटना लखनऊ-गोरखपुर हाईवे पर लखौरी के पास हुई।
अयोध्या से लखनऊ की ओर जा रही एक पिकअप लखौरी पुल के ऊपर अचानक खराब हो गई। पिकअप में सवार चार लोग वाहन से उतर कर हाईवे पर खड़े हो किसी अन्य गाड़ी का इंतजार कर ही रहे थे कि पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप के पास खड़े सभी लोगों को रौंद दिया।
हादसा इतना भीषण था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही रौनाही थाना प्रभारी संजीव कुमार सिंह व स्थानीय लोग पहुंचे और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल भेजा गया, जहां रायबरेली के बाबुरहिया खेड़ा निवासी धीरेंद्र की मौत हो गई।
अन्य गंभीर घायलों में शिवकुमार, मंसाराम निवासी सुंदरपुर लखनऊ व लखनऊ के गोसाईंगंज निवासी पिकअप चालक मान सिंह को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान पिकअप चालक मानसिंह की भी मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार पिकअप में कपड़ा लदा था और वह अयोध्या की तरफ से बछरावां (रायबरेली) जा रही थी। बीट इंचार्ज कमल सिंह ने बताया कि मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है तथा दुर्घटना करने वाले ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।