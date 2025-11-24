Ram Mandir Flag Hoisting: अयोध्या में अगले दो दिनों तक रूट डायवर्जन, इन मार्गों पर जाने से बचें
अयोध्या में रामजन्मभूमि परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर में कई स्थानों पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह डायवर्जन प्लान सोमवार शाम 6 बजे से मंगलवार को भीड़ समाप्ति तक लागू रहेगा, जिससे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामजन्मभूमि परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सोमवार शाम छह बजे से मंगलवार को भीड़ समाप्ति तक डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है।
आमंत्रित अतिथियों व पासधारक वाहनों एवं आकस्मिक सेवाओं को छोड़ कर सभी प्रकार के वाहनों पर डायवर्जन प्लान लागू होगा। अयोध्या को कड़े सुरक्षा कवच में जकड़ दिया गया है।
- नया सरयू पुल गोंडा छोर से अयोध्या की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- अंबेडकरनगर रोड की ओर से आने वाले वाहन कुढ़ाकेशवपुर से अचारीकासगरा होते हुए इटौरा, जलालपुर से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
- महोबरा अंडरपास से चूड़ामणि चौराहा की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- बूथ नंबर- चार से अयोध्या की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- साकेत पेट्रोल पंप बैरियर से हनुमानगुफा चौराहा की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- बालू घाट से रामघाट चौराहा की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- हनुमानगुफा चौराहा से लता मंगेशकर चौक की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- लता मंगेशकर चौक से हनुमानगढ़ी की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- आसिफबाग चौराहा से चूड़ामणि चौराहा एवं विद्याकुंड की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- बड़ी छावनी से रायगंज की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- मौनीबाबा आश्रम मदरहिया घाट से रामघाट की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- अयोध्या के साथी तिराहा से रामघाट काशीराम कालोनी की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- रामघाट चौराहा से दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय तिराहा व हनुमानगढ़ी की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय बैरियर से छोटी छावनी की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- चूड़ामणि चौराहा से टेढ़ी बाजार की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- विद्याकुंड तिराहा से लंगड़वीर चौराहा की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- विद्याकुंड तिराहा बैरियर से रायगंज रेलवे स्टेशन की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- रायगंज पुलिस चौकी के कनीगंज तिराहा से अयोध्या धाम जंक्शन की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- साकेतपुरी कालोनी मोड़ परिक्रमा मार्ग से उदया चौराहा एवं महोबरा चौराहा की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- रानोपाली रेलवे क्रासिंग के सामने बैरियर से टेढ़ी बाजार लंगड़वीर चौराहा की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- टेढ़ी बाजार चौराहा से श्रीराम अस्पताल एवं राम जन्मभूमि थाने की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- इकबाल अंसारी आवास मोड़ से रामपथ की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पानी टंकी तिराहा से श्रीराम अस्पताल एवं इकबाल अंसारी के आवास की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- श्रीराम अस्पताल तिराहा से दंतधावन कुंड की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- दंतधावन कुंड तिराहा से हनुमानगढ़ी की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- तुलसी स्मारक सदन चौराहा से हनुमानगढ़ी एवं कोतवाली अयोध्या की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- दोराही कुआं चौराहा से टेढ़ी बाजार चौराहा की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- गैस गोदाम तिराहा बैरियर से राजघाट की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- गोलाघाट से लक्ष्मण किला, नयाघाट की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- जैन मंदिर तिराहा से दंतधावन, अयोध्या धाम जंक्शन की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- अयोध्या धाम सब्जीमंडी से पोस्ट आफिस की आने वाले सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- गहोई आश्रम से तुलसी उपवन की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- अशर्फी भवन चौराहा से पोस्ट आफिस ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- प्रमोदवन तिराहे से प्रमोदवन मोड़, रामपथ की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
- सआदतगंज बूथ नं.-एक से नवीन मंडी की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- सहादतगंज बूथ नं0-01 पुलिस चौकी सहादतगंज, (थाना कैण्ट) के सामने से रामपथ पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- गद्दोपुर अंडरपास से आरटीओ कार्यालय की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- नवीनमंडी सर्विस लेन से शांति चौक ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- मऊशिवाला तिराहा से नवीन मंडी की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- रायबरेली रोड की ओर से आने वाले वाहन नवीन मंडी सर्विस लेन से शांति चौक (एयरपोर्ट) की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- शांति चौक सर्विस लेन से दिशा कोचिंग के सामने हाईवे पर अयोध्या की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- अयोध्या शहर की ओर से आने वाले अग्रसेन तिराहे बैरियर से शांति चौक, नवीनमंडी अंडरपास की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- जनौरा अंडरपास सर्विस लेन से अयोध्या की ओर व शांति चौकी की ओर हाईवे पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- देवकाली अंडरपास सर्विस लेन से व साकेतपुरी कालोनी मोड़ से अयोध्या की ओर हाईवे पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- देवकाली ओवर ब्रिज सर्विस लेन से जनौरा की ओर ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- बेनीगंज तिराहे से उदया चौराहा की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- उदया चौराहा से टेढ़ी बाजार की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- सुलतानपुर रोड की ओर से आने वाले वाहन बीकापुर से नन्सा- तारुन रोड पर (अंबेडकरनगर रोड) होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
- सुलतानपुर रोड की ओर से आने वाले वाहन पिपरी मोड़ बीकापुर रोड सुल्तानपुर से रामपुर भगन, तारुन, हैदरगंज, भीटी अंबेडकरनगर रोड होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
- सुलतानपुर रोड की ओर से आने वाले वाहन जमूरतगंज, इटौरा तिराहा, सुल्तानपुर रोड से दाहिने अंजना बिल्वहरिघाट होते हुए पूराबाजार अंबेडकरनगर रोड व मसौधा तिराहे से बायें महावां चौराहा, सरियावां चौराहा रायबरेली रोड से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
- रायबरेली रोड की ओर से आने वाले वाहन मिल्कीपुर चौराहा से दाहिने हरिंग्टनगंज होते हुए खजुरहट, सुलतानपुर रोड वाया मिल्कीपुर-अमानीगंज रोड होते हुए रुदौली अयोध्या नेशनल हाईवे-27 होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
- रायबरेली रोड की ओर से आने वाले वाहन सरियावां चौराहा से दाहिने महावां चौराहा से मसौधा तिराहा सुलतानपुर रोड व बाया आजादनगर होते हुए सोहावल नेशनल हाईवे-27 से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
- लखनऊ रोड की ओर से आने वाले वाहन सोहावल फ्लाई ओवर से बायें सर्विस लेन होकर फ्लाई ओवर के नीचे बायें से ढेमुआघाट होते हुए व दाहिने सोहावल, आजादनगर, सरियावां चौराहा से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
- अंबेडकरनगर की ओर से आने वाले वाहन पूरा बाजार तिराहा से बिल्वहरिघाट, जलालपुर सुलतानपुर रोड से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
- अंबेडकरनगर की ओर से आने वाले वाहन यादव नगर से भीटी, हैदरगंज, बेरूबाजार, चौरे बाजार से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
