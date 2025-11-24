Ram Mandir Flag Hoisting: अयोध्या में अगले दो दिनों तक रूट डायवर्जन, इन मार्गों पर जाने से बचें 

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामजन्मभूमि परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सोमवार शाम छह बजे से मंगलवार को भीड़ समाप्ति तक डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है।

आमंत्रित अतिथियों व पासधारक वाहनों एवं आकस्मिक सेवाओं को छोड़ कर सभी प्रकार के वाहनों पर डायवर्जन प्लान लागू होगा। अयोध्या को कड़े सुरक्षा कवच में जकड़ दिया गया है।