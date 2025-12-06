Language
    अयोध्या से पर्यटन स्थल देहरादून और पिंक सिटी के लिए चलेंगी एसी बसें, यात्रियों को सफर करने में होगी आसानी

    By Ganesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:56 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अयोध्या से देहरादून और जयपुर के लिए एसी बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। इस सेवा से यात्रियों को इन प्रसिद् ...और पढ़ें

    पर्यटन स्थल देहरादून और गुलाबी नगरी जयपुर के चलेंगी एसी बसें।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या से देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गुलाबी नगरी राजस्थान का जयपुर बस सेवा से जुड़ने जा रहा है। परिवहन निगम का सिविल लाइन स्थित अयोध्या डिपो प्रबंधन इन दोनों महत्वपूर्ण स्थलों के लिए बस संचालन की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है। इन दोनों स्थलों की यात्रा करने के लिए अब यात्रियों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

    अयोध्या डिपो से पर्यटन नगरी देहरादून के लिए दो और जयपुर के लिए भी दो वातानुकूलित बसों का संचालन किया जाएगा। अगले दो से तीन दिनों में इन दोनों प्रमुख स्थलों के लिए बस सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। अयोध्या डिपो से देहरादून की दूरी 717 किलोमीटर है।

    डिपो से प्रति यात्री किराया 1471 रुपये निर्धारित किया गया है। यात्रा के दौरान देहरादून तक 50 स्टॉपेज पड़ेंगे। यह यात्रा 12 घंटे में पूरी होगी। डिपो प्रबंधन अब राजस्थान के जयपुर के लिए फेयर व स्टापेज तैयार करने में जुटा है, जिसके शनिवार को पूर्ण हो जाने की संभावना है।

    अयोध्या से देहरादून तक यात्रा करने वाले यात्री प्राकृतिक आभा का आनंद लेने के साथ ही चंडीगढ़ और शिमला भी आसानी से जा सकेंगे। वहीं जयपुर जाने वाले यात्री आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतरमंतर आदि स्थलों का आसानी से भ्रमण कर सकेंगे। यह पहली बार है, जब अयोध्या से देहरादून और जयपुर के लिए बस सेवा शुरू की जा रही है।

    डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आदित्य प्रकाश ने बताया कि प्रयास है कि सोमवार तक दोनों प्रमुख स्थलों के लिए बस सेवा शुरू कर दी जाय। इस दिशा में कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दोनों जगहों के लिए 45 सीटर दो-दो वातानुकूलित बसों का संचालन किया जाएगा, जो अयोध्या डिपो पहुंच गई हैं।