    दीपों के साथ डिजिटल आभा से जगमगाएगी अयोध्या, नौवें दीपोत्सव में बनेगा 26 लाख दीपों का नया विश्व रिकॉर्ड

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:47 PM (IST)

    अयोध्या का नौवां दीपोत्सव 2025 इस बार दीपों के साथ-साथ डिजिटल आभा से भी जगमगाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, अयोध्या को विश्व के सांस्कृतिक मानचित्र पर एक डिजिटल और आध्यात्मिक नगरी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। धर्मपथ पर 30 डिजिटल स्तंभ रामायण के प्रसंगों को प्रदर्शित करेंगे, जबकि प्रमुख स्थलों पर भव्य लाइटिंग की जाएगी। इस दीपोत्सव में 26 लाख से अधिक दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जो अयोध्या की परंपरा, पर्यटन और तकनीक का संदेश देगा।  

    डिजिटल लाइट शो से नहाएंगे अयोध्या के प्रमुख स्थल

    डिजिटल डेस्क, अयोध्या। नौवें दीपोत्सव 2025 में इस बार अयोध्या केवल दीपों से ही नहीं, बल्कि डिजिटल आभा से भी जगमगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या को विश्व के सांस्कृतिक मानचित्र पर डिजिटल और आध्यात्मिक नगरी के रूप में स्थापित करने की तैयारी अंतिम चरण में है। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद तकनीक और संस्कृति का अद्भुत संगम पेश करेगा। धर्मपथ से लेकर लता चौक, रामकथा पार्क और सरयू घाट तक हर कोना रोशनी की अद्भुत छटा से नहाया रहेगा।

    धर्मपथ पर लगेंगे 30 डिजिटल स्तंभ, रामायण के प्रसंग होंगे प्रदर्शित
    Aduex Design कंपनी के साइट इंचार्ज व डिज़ाइन मैनेजर नितिन कुमार ने बताया कि उन्हें प्रकाश व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धर्मपथ पर नेशनल हाईवे से प्रवेश द्वार तक दोनों ओर 18-18 फीट ऊंचे 30 डिजिटल पिलर लगाए जा रहे हैं। इन स्तंभों पर रामायण के प्रसंगों की झलकियां और डिजिटल लाइट शो प्रदर्शित होंगे। यह डिजिटल प्रस्तुति 18 से 20 अक्टूबर तक चलेगी, जिससे श्रद्धालु स्वयं को त्रेता युग के दिव्य अनुभव में महसूस करेंगे।

    अयोध्या के प्रमुख स्थलों पर होगी भव्य लाइटिंग
    रामकथा पार्क, राम की पैड़ी, हनुमानगढ़ी, बिरला मंदिर, तुलसी उद्यान, भजन संध्या स्थल और सरयू ब्रिज तक को सजाने-संवारने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
    Aduex Design द्वारा लगाए जा रहे आर्च गेट्स और डिजिटल पिलर्स अयोध्या की सड़कों को आधुनिक स्वरूप देंगे, वहीं धार्मिक भावना को भी जीवंत रखेंगे।

    26 लाख दीपों से बनेगा नया विश्व रिकॉर्ड
    इस बार राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर 26 लाख 11 हजार 101 दीपों से दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। हर दीप भगवान राम के आदर्शों और अयोध्या की दिव्यता का प्रतीक बनेगा।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होगा ऐतिहासिक दीपोत्सव
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं दीपोत्सव की तैयारियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उनका स्पष्ट निर्देश है कि इस बार दीपोत्सव ऐसा हो जो अयोध्या की परंपरा, पर्यटन और तकनीक तीनों का संदेश विश्वभर में दे सके। सीएम योगी के नेतृत्व में दीपोत्सव न केवल धर्म और संस्कृति का उत्सव बनेगा, बल्कि यह “नवभारत की नई अयोध्या” का परिचायक भी होगा।

    अयोध्या की डिजिटल छटा बनेगी विश्व के लिए प्रेरणा
    दीपों की रोशनी और डिजिटल तकनीक का यह संगम अयोध्या को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर और सशक्त बनाएगा। श्रद्धालु जहां दिव्य राममंदिर का दर्शन करेंगे, वहीं डिजिटल प्रस्तुति के माध्यम से रामायण के अद्भुत प्रसंगों का अनुभव करेंगे। अयोध्या का दीपोत्सव अब सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और तकनीकी प्रगति का प्रतीक बन चुका है।