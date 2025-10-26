Language
    अयोध्या के इन 40 माध्यमिक स्कूलों की मान्यता हो सकती है रद, छात्रवृत्ति को लेकर की बड़ी लापरवाही

    By Praveen Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 10:52 AM (IST)

    अयोध्या में माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े 40 विद्यालयों को मान्यता रद्द करने का नोटिस भेजा गया है। इन विद्यालयों पर छात्रवृत्ति प्रोफार्मा लॉक न करने की लापरवाही का आरोप है, जिससे छात्रवृत्ति आवेदन से वंचित रह गए। जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पष्टीकरण मांगा है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर मान्यता वापसी की सिफारिश करने की चेतावनी दी है।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इनकी लापरवाही में इन विद्यालयों में ही पढ़ने वाले विद्यार्थी ही फंस गये हैं। ये छात्रवृत्ति का फार्म नहीं भर सके।

    बार-बार जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश के बाद भी विद्यालयों ने छात्रवृत्ति प्रोफार्मा को लाक नहीं किया। इससे इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं कर सके। जिला विद्यालय निरीक्षक डा. पवन कुमार तिवारी ने इस लापरवाही पर सख्त कदम उठाते हुए 40 विद्यालयों को चिह्नित किया और प्रबंधक व प्रधानाचार्य को मान्यता प्रत्याहरण की नोटिस थमा दी। विभाग के बार- बार निर्देश की अवहेलना को गंभीर बताया।

    जिला विद्यालय निरीक्षक ने ऐसे कालेजों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को नोटिस भेज स्पष्टीकरण मांगा है। इनसे पूछा गया है कि क्यों न आपके विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जाय। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि छात्रवृत्ति की प्रोफाइल लाक करने के बाद ही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।

    जब विद्यालयों ने ऐसा नहीं किया तो संकट पैदा हो गया है। विभागीय निर्देश के साथ ही विद्यार्थियों के हितों की उपेक्षा विद्यालय प्रबंधनों ने की है। डीआइओएस ने कहा कि यदि इनका उत्तर सम्यक नहीं आया तो शासन से इनकी मान्यता वापसी के लिए संस्तुति की जायेगी।