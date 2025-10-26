अयोध्या के इन 40 माध्यमिक स्कूलों की मान्यता हो सकती है रद, छात्रवृत्ति को लेकर की बड़ी लापरवाही

जागरण संवाददाता, अयोध्या। माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इनकी लापरवाही में इन विद्यालयों में ही पढ़ने वाले विद्यार्थी ही फंस गये हैं। ये छात्रवृत्ति का फार्म नहीं भर सके।

बार-बार जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश के बाद भी विद्यालयों ने छात्रवृत्ति प्रोफार्मा को लाक नहीं किया। इससे इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं कर सके। जिला विद्यालय निरीक्षक डा. पवन कुमार तिवारी ने इस लापरवाही पर सख्त कदम उठाते हुए 40 विद्यालयों को चिह्नित किया और प्रबंधक व प्रधानाचार्य को मान्यता प्रत्याहरण की नोटिस थमा दी। विभाग के बार- बार निर्देश की अवहेलना को गंभीर बताया।