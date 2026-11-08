अयोध्या में संत बोले, मुख्यमंत्री योगी के कारण सुरक्षित है हिंदू धर्म और संस्कृति

जागरण संवाददाता, अयोध्या। दीपोत्सव में राम कथा पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों का सम्मान किया। उन्होंने संतों को मिष्ठान, दक्षिणा और उपहार भेंट किए। संतों ने अयोध्या के विकास, धर्म-संस्कृति के संरक्षण और दीपोत्सव को नया स्वरूप देने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की।

सुग्रीव किला के महांत स्वामी विश्वेष प्रपन्नाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कारण हिंदू धर्म, संस्कृति और हिंदू समाज सुरक्षित हैं। हरिधाम पीठ गोपाल मंदिर के महंत जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामदिनेशाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से आज देश-विदेश में अयोध्या की पहचान स्थापित हो रही है।