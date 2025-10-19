‘जय सिया राम’ के उद्घोष से गूंजी अयोध्या, 26 लाख दीपों से सजी प्रभु श्रीराम की नगरी

डिजिटल डेस्क, अयोध्या। कहि न जाइ कछु नगर बिभूती, जनु एतनिअ बिरंचि करतूती। सब बिधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी॥ रामनगरी में रविवार की सांझ एक बार फिर अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय...कल्पनातीत सौंदर्य दिखा। दीपोत्सव-2025 में 26,17,215 (26 लाख, 17 हजार, 215) दीपों से जगमगाती रामनगरी को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर जिसने भी देखा, अपलक निहारता ही रह गया। प्रभु श्रीराम की अपनी नगरी अयोध्या के वासी हों, भारत के अनेक राज्यों से आए श्रद्धालु या फिर दुनिया के कोने-कोने से आए पर्यटक, सभी अवधपुरी के कण-कण, रज-रज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को हृदय में बसाए थे। हर दिशा में श्रीराम, जय राम, जय जय राम गुंजायमान रहा। अवधपुरी में रविवार को दीपोत्सव एक बार फिर अविस्मरणीय हो गया। हर श्रद्धालु के मन की उमंगें हिलोरे ले रही थीं, क्योंकि अब तक नौवीं और 500 वर्ष पश्चात 22 जनवरी 2024 को अपने भव्य महल में विराजमान होने के उपरांत प्रभु के चरणों में दूसरी बार 'समूचे भारत' ने दीप प्रज्ज्वलित कर दीपोत्सव मनाया। सहज आह्लाद के साथ आत्मीयता के भावों को संजोए हुए आराध्य प्रभु के प्रति आस्था निवेदित करते हुए सरयू तीरे (राम की पैड़ी) जल रहे दीपों के बीच निहाल श्रद्धालुओं के हर्ष और उमंग की अनुभूति महसूस हो रही थी। 'राम राम जय राजा राम' 'जय सिया राम' 'सियावर रामचन्द्र की जय' जयघोष के साथ सरयू की लहरों में उठती तरंगें देख ऐसा लगा कि मानो सरयू मैया भी 'अपने राम' की जयकार कर रही हों। समूची अवधपुरी को सजाया गया था। अयोध्या के मंदिरों, छोटी गलियों से लेकर मुख्य मार्गों, सभी सरकारी, धार्मिक भवनों पर तो आकर्षक लाइटिंग की गई थी। नगरवासियों ने भी अपने राम के लिए घरों में दीप जलाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

योगी सरकार ने राम के चरणों में फिर बनाए दो नए रिकॉर्ड

योगी सरकार ने रामनगरी में रविवार को अपना पुराना सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया। योगी सरकार के नौवें दीपोत्सव में अयोध्या ने फिर से दो नए रिकॉर्ड बनाए। दीपोत्सव 2025 में 26,17,215 (26 लाख, 17 हजार 215) दीप प्रज्ज्वलित किए गए। वहीं दूसरा रिकॉर्ड सरयू मैया की आरती का रहा, जहां एक साथ 2128 वेदाचार्यों, अर्चकों व साधकों ने सरयू मैया की आरती की। ड्रोन से की गई दीपों की गणना के उपरांत दीपोत्सव ने नया कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि की तरफ से हुई घोषणा के दौरान ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभिभूत हो गए। एक तरफ उनके चेहरे पर मुस्कान थी तो दूसरी तरफ दोनों हाथ उठाकर संतुष्टि व खुशी का भाव। योगी की यह भाव-भंगिमा देख हर कोई आह्लादित हो उठा।

रामनगरी में 56 घाटों पर जले 26,17,215 दीप

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आग्रह पर रविवार को रामनगरी अयोध्या के घर-घर, मठ-मंदिर, आश्रम, चौराहों, भवनों समेत हर जगह दीप प्रज्ज्वलित किए गए। राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर 26,17,215 दीप जलाए गए। इसके लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्विद्यालय, महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजों व स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े 32 हजार से अधिक स्वयंसेवकों ने दीप बिछाए और तेल बाती डालकर दीप प्रज्ज्वलन में महती भूमिका निभाई। वहीं देश-विदेश से आए आगंतुक सुरम्य, स्वच्छ, सक्षम, नव्य, भव्य व दिव्य अयोध्या का दर्शन कर भाव-विह्वल हो गए।

मुख्यमंत्री ने किया पूजन व राज्याभिषेक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ रामकथा पार्क अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम- मां सीता, लक्ष्मण, भरत-शत्रुघ्न, संकटमोचन हनुमान व ऋषि-मुनियों की आरती उतारी, टीका लगाकर व माला पहनाकर श्रद्धा निवेदित की। यहां राम परिवार व ऋषि-मुनियों का पूजन भी किया गया। इस दौरान 'राम आए अवध की ओर सजनी...' समेत अनेक कर्णप्रिय गीत बज रहे थे। मंच पर मुख्यमंत्री, संतों व मंत्रियों ने श्रीराम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी किया।

हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा, मुख्यमंत्री ने खींचा रथ

अवधपुरी में पुष्पक विमान से 'राम-लक्ष्मण व मां सीता' उतरीं तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। मुख्यमंत्री ने रथ भी खींचा। अयोध्या वाली दीपावली में अपने सिरमौर के प्रति श्रद्धा का यह नजारा देख विह्वल आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। हर साधु-संत, सनातन धर्मावलंबियों व आमजनमानस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद से अभिसिंचित किया। महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। वहीं सीएम संग डॉ. रामविलास वेदांती, राघवाचार्य जी महाराज, राम दिनेशाचार्य जी महाराज, कमल नयन दास जी महाराज, संतोषाचार्य जी महाराज 'सतुआ बाबा', प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जयवीर सिंह, राकेश सचान, सतीश चंद्र शर्मा, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के महासचिव चंपत राय, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, विधायक वेदप्रकाश गुप्त, अमित सिंह चौहान, रामचंद्र यादव, चंद्रभानु पासवान, विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडेय समेत अनेक जनप्रतिनिधियों व साधु-संतों ने भी पूजन किया।

सियावर रामचंद्र भगवान की जयकार से योगी ने अपने भाव का किया आगाज

2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी की बागडोर संभाली तो दीपोत्सव के आयोजन की परिकल्पना तैयार की। प्रतिवर्ष इसकी भव्यता बढ़ती चली गई। 2017 में 1.71 लाख दीप से दीपोत्सव का आगाज हुआ था और 2025 में 26,17,215 दीप प्रज्ज्वलित हुए। समूची अयोध्या हर तरफ बस श्री राम, मेरे राम से अवधपुरी गुंजायमान हो उठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सियावर रामचंद्र भगवान, भारत माता, सरयू मैया, हनुमान जी महाराज की जयकार से अपना उद्बोधन प्रारंभ किया। समापन भी जय जय श्रीराम से ही किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का शानदार नजारा रविवार को अयोध्या में दिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए दीपोत्सव में यहां हर भाषा, शैली, जाति, विधा के लोग दीपोत्सव में आस्था का दीप प्रज्ज्वलित करने एकत्र हुए।

रविवार को अलौकिक दिखी अवधपुरी

त्रेतायुग की अयोध्या रविवार को कलियुग में भी अलौकिक दिखी। दीपोत्सव में सभी ने अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा के दीप जलाए। श्रीराम मंदिर के प्रमुख गेटों पर तोरणद्वार बनाए गए। कई कुंतल फूलों से पूरी अयोध्या नगरी सजाई गई। सुबह शोभायात्रा में 22 झांकियां निकलीं। रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका के कलाकारों ने रामलीला का मंचन किया। देश-विदेश व प्रदेश के 2000 से अधिक कलाकारों की प्रतिभा को रामनगरी में मंच मिला। चौराहों पर रंगोली बनाकर समृद्धि की कामना की गई।

2128 वेदाचार्यों ने की सरयू आरती, बनाया रिकॉर्ड, सीएम ने की सरयू मैया की आरती

'श्रीरामलला की उपस्थिति' में हुए दीपोत्सव में 2128 वेदाचार्यों ने सरयू आरती की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरयू मैया की आरती उतारी। इस दौरान योगी कैबिनेट के अन्य सहयोगी भी शामिल हुए। यहां अनेक साधु-संतों के साथ अनेक विशिष्ट जनों द्वारा आरती की गई। इसके लिए कई मंच तैयार किए गए थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि ने सरयू आरती के रिकॉर्ड की घोषणा की।

1100 स्वदेशी ड्रोन शो, मेजबान समेत कई राज्यों के कलाकारों ने दी प्रस्तुति

दीपोत्सव पर पहली बार दीपोत्सव-2024 में ड्रोन शो का आयोजन किया गया था। दूसरी बार ड्रोन शो का आयोजन (2025 दीपोत्सव-रविवार) को किया गया। 1100 स्वदेशी ड्रोन के साथ अयोध्या के आकाश में श्रीराम की कृति बनी। रामायण के विविध प्रसंगों की झलकियां देख कोई भाव-विह्वल हो गया तो कोई आह्लादित हो उठा। वहीं दीपोत्सव-2025 में मेजबान उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के कलाकारों ने अपनी लोकसंस्कृति से परिचित कराया।