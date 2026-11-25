लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। भारत-नेपाल के सदियों पुराने पारंपरिक संबंध को तिलकोत्सव के माध्यम से फिर प्रगाढ़ करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। माता जानकी के मायके जनकपुर के लोग अपने पाहुन (दामाद) भगवान श्रीराम का तिलक चढ़ाने के लिए इसी माह 29 नवंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामलला के तिलकोत्सव में इस बार 51 तिलकहरू मधेश प्रदेश के सभामुख (विधानसभा अध्यक्ष) रामाशीष यादव के नेतृत्व में यहां पहुंचेंगे।

तिलकहरुओं में जनकपुर के मेयर मनोज साह, जानकी मंदिर के महांत राम तपेश्वर दास वैष्णव, नेपाल विहिप के केंद्रीय सदस्य मनोहर साह, विहिप के धनुषा जिलाध्यक्ष संतोष साह सहित अन्य शामिल रहेंगे। इनमें दस महिलाएं भी होंगी, जो सीता जी की सखियां बनकर आएंगी। अयोध्या के रामसेवकपुरम में सादे समारोह में भगवान राम का तिलक चढ़ेगा।

नेग में सोना-चांदी के आभूषण और फल-मेवा तिलकहरुओं की ओर से बरात लाने की सहमति व्यक्त करके भार (नेग) स्वरूप सोना-चांदी के आभूषण, फल, मेवा व अन्य उपहार भेंट किया जाएगा। तिलक चढ़ने के बाद प्रतीकात्मक रूप से अयोध्या से जनकपुर के लिए राम बरात प्रस्थान करेगी। बरात में स्थानीय साधु-संतों के अलावा विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी शामिल होंगे।

विहिप के धनुषा जिलाध्यक्ष संतोष साह ने बताया कि जनकपुरधाम में गत दिनों हुई बैठक में तिलकोत्सव की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस दौरान यह तय किया गया है कि जनकपुर से 51 लोग तिलकहरू के रूप में अयोध्या के लिए 28 नवंबर को चलेंगे। 29 नवंबर की सुबह अयोध्या पहुंच जाएंगे। रामसेवकपुरम में गत वर्ष की भांति रामलला का तिलक चढ़ाया जाएगा।

अयोध्या से प्रस्थान करने वाली राम बरात समिति के संयोजक व विहिप के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज को तिथि निर्धारित करके अवगत करा दिया गया है। तैयारी बैठक में जनकपुर के मेयर मनोज साह व जानकी मंदिर के छोटे महांत राम रोशन दास सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

वैसे तो भव्य उत्सव के बीच प्रत्येक पांच वर्ष पर अयोध्या से जनकपुर के लिए राम बरात प्रस्थान करती है। दो वर्ष पूर्व नेपाल व विहिप पदाधिकारियों ने तिलकोत्सव की नई परंपरा शुरू की थी, जिसके अंतर्गत 18 नवंबर 2024 को रामसेवकपुरम में रामलला का तिलक चढ़ाया गया था।