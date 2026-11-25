जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। अयोध्या धाम और नेपाल के जनकपुर धाम के बीच शुरू हुई सरयू-कमला एक्सप्रेस (Saryu Kamla express) में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने टिकट बुकिंग और यात्रा से जुड़े विशेष नियम निर्धारित किए हैं।

इस ट्रेन में केवल भारत और नेपाल के नागरिक ही वैध पहचान पत्र के आधार पर यात्रा कर सकेंगे। ट्रेन पूरी तरह आरक्षित होगी। इसमें केवल कंफर्म टिकट जारी किए जाएंगे।

यात्रियों को तत्काल, प्रीमियम तत्काल और आरएसी की सुविधा नहीं मिलेगी। अधिकतम 60 दिन पहले टिकट का अग्रिम आरक्षण कराया जा सकेगा।

रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 15596/15595 अयोध्या धाम-जनकपुर धाम-अयोध्या धाम सरयू-कमला एक्सप्रेस में भारत की ओर से ऑनलाइन और देशभर के किसी भी यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटर से टिकट बुक कराया जा सकेगा।

काउंटर से टिकट लेते समय पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। वहीं, नेपाल के यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट, मोबाइल एप और अधिकृत टिकट एजेंटों के माध्यम से आरक्षण करा सकेंगे।

तत्काल, आरएसी और वरिष्ठ नागरिक कोटा नहीं:

इस ट्रेन में सामान्य कोटे के तहत ही टिकट बुकिंग की सुविधा होगी। कुल आरक्षित सीटों में 70 प्रतिशत सीटें एंड टू एंड कोटा और 30 प्रतिशत सीटें रोड साइड कोटा के लिए निर्धारित रहेंगी।

तत्काल, प्रीमियम तत्काल, वरिष्ठ नागरिक, महिला और आपातकालीन कोटे की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आरएसी की व्यवस्था भी नहीं रहेगी। यानी यात्रा के लिए यात्रियों के पास कंफर्म टिकट होना अनिवार्य होगा। समस्तीपुर मंडल के चार स्टेशनों पर ठहराव: अयोध्या धाम से जनकपुर धाम के बीच चलने वाली यह ट्रेन करीब 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को जोड़ने वाली इस ट्रेन का बिहार में नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, शीशो, मधुबनी और जयनगर स्टेशन पर ठहराव होगा।