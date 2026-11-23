रविप्रकाश श्रीवास्तव, अयोध्या। रामनगरी से नेपाल के जनकपुर को जोड़ने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस में टिकट की व्यवस्था भी अलग होगी। ट्रेन में कुल सीटों का 70 प्रतिशत कोटा संपूर्ण दूरी यानी अयोध्या से जनकपुर तक की सीधी यात्रा के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि 30 प्रतिशत कोटा मध्यवर्ती स्टेशनों से बुकिंग के लिए निर्धारित होगा। ट्रेन अयोध्या से जनकपुर के बीच की 604 किमी की दूरी 18 घंटे में तय करेगी, जिसके रूट में 10 स्टेशन शामिल हैं।

रेलवे सूत्रों के अनुसार, यह व्यवस्था यात्रियों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखकर की गई है। संपूर्ण दूरी तय करने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को प्राथमिकता देते हुए 70 प्रतिशत सीटें अयोध्या से जनकपुर तक की बुकिंग के लिए रखी गई हैं। शेष 30 प्रतिशत सीटें बीच के स्टेशनों से यात्रा करने वालों के लिए उपलब्ध रहेंगी।

मध्यवर्ती स्टेशन अयोध्याधाम के बाद मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, मधुबनी और जयनगर हैं। इन स्टेशनों से टिकट बुक करने वाले यात्री 30 प्रतिशत कोटे का लाभ उठा सकेंगे। ट्रेन साप्ताहिक आधार पर चलेगी। सरयू और कमला नदी के नाम पर नामकरण सरयू-कमला एक्सप्रेस का नाम अयोध्या की सरयू नदी और जनकपुर क्षेत्र की कमला नदी के नाम पर रखा गया है। यह ट्रेन राम जन्मभूमि अयोध्या और सीता जन्मस्थली जनकपुर को सीधे जोड़ेगी। टिकट बुकिंग आइआरसीटीसी वेबसाइट, मोबाइल एप और आरक्षण काउंटरों से की जा सकेगी। यात्रियों को वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इस ट्रेन में तत्काल, वेटिंग लिस्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। केवल कन्फर्म टिकट पर ही यात्रा संभव होगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि संपूर्ण दूरी तय करने वाले यात्रियों को पर्याप्त सीटें मिलें और मध्यवर्ती स्टेशनों के यात्री भी आसानी से बुकिंग कर सकें।

1158 यात्री कर सकेंगे यात्रा सरयू-कमला एक्सप्रेस में 17 कोच हैं। सभी कोच लिंक हॉफमैन बुश (एलएचबी) श्रेणी के हैं। यह भारतीय रेलवे के आधुनिक यात्री कोच हैं। ये सामान्यतः 160 किमी. प्रतिघंटे तक की रफ्तार के लिए बने हैं और 200 किमी. प्रतिघंटे तक चल सकते हैं।