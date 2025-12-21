Language
    अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी पर भी चलता रहेगा रामलला का दर्शन, पांच दिवसीय उत्सव का होगा भव्य आयोजन

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:19 PM (IST)

    अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी पर भी रामलला का दर्शन जारी रहेगा। पांच दिवसीय उत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस दौरान भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की ...और पढ़ें

    प्रतिष्ठा द्वादशी पर भी चलता रहेगा रामलला का दर्शन।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आयोजित द्वितीय प्रतिष्ठा द्वादशी (पौष शुक्ल द्वादशी) का पांच दिवसीय उत्सव पूरे उत्साह व उमंग के साथ संपन्न होगा। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को मूर्तरूप देने के लिए शनिवार को अयोध्याधाम के विभिन्न मठ-मंदिरों से जुड़े साधु-संतों और ट्रस्ट के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें सभी ने उत्सव की सफलता को लेकर अपने सुझाव दिए।

    यात्री सेवा केंद्र में हुई बैठक में ट्रस्टी डॉ. अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि 29 दिसंबर से दो जनवरी तक होने वाले उत्सव के दौरान मंदिर परिसर में दर्शन नियमित रूप से जारी रहेगा। मंदिर में रामलला को समर्पित की जाने वाली राग सेवा और अन्य आध्यात्मिक अनुष्ठान जनसामान्य तक पहुंच सकें, इसके लिए भी प्रबंध किए जा रहे हैं।

    व्यवस्थागत कारणों से अधिकाधिक लोगों का परिसर में पहुंचना संभव नहीं है, किंतु वहां होने वाले आयोजनों को सभी संचार माध्यमों से अवश्य पहुंचाया जाएगा।

    परिसर में किन-किन स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगें, प्रचार के लिए कहां-कहां होर्डिंग लगें, पर्चे वितरित हों और किन प्रचार माध्यमों का सहारा लिया जाए, इस पर गहन विचार किया गया।

    प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन होने वाला रामलला का अभिषेक भी भक्तों को लाइव दिखाया जाए, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। आयोजनों से जुड़े फोटो व वीडियो और जानकारियां समय से लोगों तक पहुंचाने की भी व्यवस्था रहेगी। अंगद टीला पर होने वाले कार्यक्रमों में लोग सुविधानुसार हिस्सा ले सकेंगे।

    पांच दिनी उत्सव के लिए महंत जयराम के मंदिर राम आश्रम में हुई बैठक में संत रविदास मंदिर, वैष्णव विरक्त निषाद मंदिर, कोरी समाज मंदिर, पाल मंदिर, पासी मंदिर, पंचायती बेलदार मंदिर, प्रजापति मंदिर, नाई मंदिर, भुजवा मंदिर, कुशवाहा मंदिर, साहू मंदिर, जायसवाल मंदिर और उड़िया मंदिर के महंत उपस्थित रहे।

    इसके अलावा, राम मड़ई मंदिर सहित अन्य स्थानों के महंत, पुजारी व संत उपस्थित रहे। ट्रस्टी डॉ. मिश्र ने संतों से पूरे भक्ति भाव से मानस पाठ, रामकथा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंडल पूजा व अभिषेक में पहुंचने का आग्रह किया।