Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Ayodhya Ram Mandir: रामलला के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, बदला गया वीआइपी मार्ग

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:56 PM (IST)

    Ayodhya Ram Mandir:  सभी छह दर्शन स्लाटों के पास बुक रहे तो वीआइपी लेन पर व्हील चेयर व सुगम दर्शनार्थियों की लंबी लाइन लगी रही। इसकी वजह से विशिष्ट पास के माध्यम से दर्शन के इच्छुक भक्तों को उत्तरी दिशा में निर्मित सीढ़ियों से प्रवेश दिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    अयाेध्या राम मंदिर (फाइल फाेटाे)

    जासं, अयोध्या : रामलला व राम दरबार के दर्शन के लिए शनिवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सामान्य दर्शनार्थियों की संख्या तो अधिक रही ही, विशिष्ट, सुगम पास और व्हील चेयर के माध्यम से दर्शन करने वाले भक्तों की भी अच्छी-खासी संख्या रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस कारण सभी छह दर्शन स्लाटों के पास बुक रहे तो वीआइपी लेन पर व्हील चेयर व सुगम दर्शनार्थियों की लंबी लाइन लगी रही। इसकी वजह से विशिष्ट पास के माध्यम से दर्शन के इच्छुक भक्तों को उत्तरी दिशा में निर्मित सीढ़ियों से प्रवेश दिया गया।

    वैसे तो दीपोत्सव के पहले से मंदिर में दर्शन के लिए प्रतिदिन लगभग 80 हजार से एक लाख तक भक्त आ रहे थे, परंतु शनिवार को सप्ताहांत का दिन होने से श्रद्धालुओं की संख्या कुछ अधिक रही। सुबह सात बजे से ही रामजन्मभूमि पथ के प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। सामान्य दर्शनार्थियों के आवागमन से तो पूरी लेन भरी ही रही।

    व्हील चेयर से जाने वाले दर्शनार्थियों को भी थोड़ी-थोड़ी देर प्रतीक्षा करके दर्शन करना पड़ा। पूर्व से ही मंदिर के सिंह द्वार के समीप सुगम, व्हील चेयर व विशिष्ट पासधारकों का दर्शन मार्ग एक होने के कारण शनिवार को नियंत्रण के लिए इसमें बदलाव करना पड़ा। शाम आठ बजे तक लगभग सवा लाख दर्शनार्थियों ने दर्शन कर लिया था।