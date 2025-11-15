Ayodhya Ram Mandir: ध्वजारोहण समारोह के विशिष्ट अतिथियों के लिए ट्रस्ट ने अलग से छपवाया आमंत्रण कार्ड
जागरण संवाददाता, अयोध्या : ध्वजारोहण समारोह में आमंत्रित किए जा रहे विशिष्ट अतिथियों के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने अलग प्रकार का आमंत्रण कार्ड छपवाया है। पीले रंग के इस निमंत्रण पत्र में चार पन्ने हैं।
प्रथम पृष्ठ पर केवल आयोजन का उपलक्ष्य अंकित कराया गया है तो दूसरे में निवेदक के रूप में सभी ट्रस्टियों के नाम, तीसरे में हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि, प्रवेश मार्ग व प्रवेश की समयावधि अंकित है।
चौथे पृष्ठ पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व आरएसएस प्रमुख डा. मोहन भागवत के हाथों ध्वजारोहण किए जाने और इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहने की जानकारी दी गई है।
पीले वाले निमंत्रण पत्र पर कोई कोड नंबर अंकित नहीं है। इससे पहले सामने आया आमंत्रण पत्र सफेद रंग का था। उस पर कोड नंबर, अतिथियों का नाम, आयोजन का उपलक्ष्य व जरूरी सूचनाएं अंकित कराई गई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सफेद रंग के आमंत्रण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी या अन्य किसी अति विशिष्टजन का नाम अंकित नहीं है।
