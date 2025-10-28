Language
    11KG का होगा अयोध्या राम मंदिर का ध्वज, 25 नवंबर को आम श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे रामलला के दर्शन

    By Jagran NewsEdited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 02:22 PM (IST)

    अयोध्या में 25 नवंबर को रामलला के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह प्रस्तावित है, जिस पर बैठक में चर्चा होगी। इस दिन जन्मभूमि परिसर के सभी मंदिरों में दर्शन नहीं हो सकेंगे। ध्वजारोहण के लिए सेना का सहयोग लिया जाएगा और लगभग 8000 लोगों को आमंत्रित किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, अयोध्या। 25 नवंबर को आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने दूसरे दिन  बैठक के एजेंडे को लेकर जानकारी दी है।

    25 नवंबर को प्रस्तावित ध्वजारोहण समारोह को लेकर  बैठक में चर्चा होगी। जन्मभूमि परिसर के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं को दर्शन 25 नवंबर को नहीं हो सकेगा। ध्वजारोहण के लिए आर्मी का सहयोग लेगा ट्रस्ट। ध्वज का वजन 11 किलो होगा। 

    राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण समारोह में लगभग आठ हजार लोग आमंत्रित किए गए हैं। अगले दिन से परकोटे के मंदिरों में भी दर्शन होंगे। राम मंदिर परिसर में सभी जगह पर बिना किसी चेकिंग के दर्शन का निर्णय राम मंदिर ट्रस्ट का होगा। भगवान राम लला के मंदिर पर लहराने वाला ध्वज पैराशूट के कपड़े का हो सकता है ।