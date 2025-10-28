11KG का होगा अयोध्या राम मंदिर का ध्वज, 25 नवंबर को आम श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे रामलला के दर्शन

डिजिटल डेस्क, अयोध्या। 25 नवंबर को आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने दूसरे दिन बैठक के एजेंडे को लेकर जानकारी दी है।

25 नवंबर को प्रस्तावित ध्वजारोहण समारोह को लेकर बैठक में चर्चा होगी। जन्मभूमि परिसर के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं को दर्शन 25 नवंबर को नहीं हो सकेगा। ध्वजारोहण के लिए आर्मी का सहयोग लेगा ट्रस्ट। ध्वज का वजन 11 किलो होगा।