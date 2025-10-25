Language
    अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, वीआईपी मार्ग में हुआ बदलाव

    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 09:25 PM (IST)

    अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस भीड़ को नियंत्रित करने और सुचारू दर्शन सुनिश्चित करने के लिए वीआईपी मार्ग में बदलाव किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    रामलला के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामलला और राम दरबार के दर्शन के लिए शनिवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सामान्य दर्शनार्थियों की संख्या तो अधिक रही। इसके साथ ही, विशिष्ट, सुगम पास और व्हील चेयर के माध्यम से दर्शन करने वाले भक्तों की भी अच्छी-खासी संख्या रही। इस कारण सभी छह दर्शन स्लाटों के पास बुक रहे तो वीआईपी लेन पर व्हील चेयर व सुगम दर्शनार्थियों की लंबी लाइन लगी रही।

    इसकी वजह से विशिष्ट पास के माध्यम से दर्शन के इच्छुक भक्तों को उत्तरी दिशा में निर्मित सीढ़ियों से प्रवेश दिया गया। वैसे तो दीपोत्सव के पहले से मंदिर में दर्शन के लिए प्रतिदिन लगभग 80 हजार से एक लाख तक भक्त आ रहे थे, परंतु शनिवार को सप्ताहांत का दिन होने से श्रद्धालुओं की संख्या कुछ अधिक रही।

    सुबह सात बजे से ही रामजन्मभूमि पथ के प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। सामान्य दर्शनार्थियों के आवागमन से तो पूरी लेन भरी ही रही। व्हील चेयर से जाने वाले दर्शनार्थियों को भी थोड़ी-थोड़ी देर प्रतीक्षा करके दर्शन करना पड़ा।

    पूर्व से ही मंदिर के सिंह द्वार के समीप सुगम, व्हील चेयर व विशिष्ट पासधारकों का दर्शन मार्ग एक होने के कारण शनिवार को नियंत्रण के लिए इसमें बदलाव करना पड़ा। शाम आठ बजे तक लगभग सवा लाख दर्शनार्थियों ने दर्शन कर लिया था।