राम मंदिर ध्वजारोहरण: कार्यदायी संस्थाओं को 13 नवंबर तक खाली करना होगा परिसर, 15 से होगी सजावट

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामजन्मभूमि परिसर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह से जुड़ीं तैयारियां व परिसर की साज-सज्जा समय पर सुनिश्चित करने के लिए श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने डेडलाइन तय कर दी है।

निर्माण में संलग्न सभी कार्यदायी एजेंसियों को 13 नवंबर तक प्रत्येक स्थिति में परिसर खाली कर देने को कहा गया है, जिससे 15 नवंबर से पूरे परिसर की भव्य सजावट कराई जा सके।

इसके बाद भी यदि कोई निर्माण शेष रहेगा तो उसे आयोजन के उपरांत कराया जाएगा। ट्रस्ट इस बार न केवल राम मंदिर, बल्कि सभी सात पूरक मंदिरों, सप्तमंडपों और कुबेर टीले की भी भव्य साज-सज्जा कराएगा।

सभी मंदिरों पर ध्वजारोहण तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 नवंबर को करेंगे, परंतु इससे पूर्व 21 नवंबर से ही पूजन-अर्चन व विभिन्न अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएंगे। इन्हें काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री के नेतृत्व में अयोध्या, काशी व दक्षिण भारत के 108 आचार्य संपन्न कराएंगे।