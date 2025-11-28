Ayodhya Ram Mandir: शुभ मुहूर्त में शीघ्र ही होगा उप मंदिरों के शिखर पर ध्वजारोहण

जागरण संवाददाता, अयोध्या : रामनगरी में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण के बाद अब परिसर के उप मंदिरों के शिखरों पर ध्वज फहराने की तिथि को लेकर कौतूहल बढ़ता जा रहा है। उप मंदिरों पर फहराए जाने वाले ध्वजों का पूजन मुख्य शिखर के ध्वज के साथ किया जा चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य उप मंदिरों मंदिरों पर ध्वजारोहण के लिए आपस में विचार विमर्श कर नई तिथि तय करेंगे। हालांकि यह तिथि कब तय होगी, इसका पता नहीं है, लेकिन ट्रस्ट सूत्र बताते हैं ये ध्वज अति शीघ्र ही फहराए जाएंगे। ध्वजारोहण से पहले इन शिखरों पर ध्वजा फहराने का ट्रायल किया जाना प्रस्तावित है ताकि आसानी से ध्वज शिखरों पर पहुंचाया जा सके। यह दायित्व कार्यदायी संस्था को सौंपा गया है।

इसी सिलसिले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि बुधवार को अयोध्या पहुंचे हैं। उनके इस प्रवास में इन शिखरों पर ध्वजा फहराने संबंधित निर्णय किया जा सकता है ताकि औपचारिकता पूरी कर इन ध्वजों को फहराया जा सके। ट्रस्टी डा. अनिल कुमार मिश्र ने बताते हैं कि अन्य ट्रस्टियों से चर्चा करके ही इस बारे में कुछ बताया जा सकता है। ट्रस्ट महासचिव चंपतराय इसको लेकर गंभीर हैं। उनके एक करीबी का कहना है कि ध्वजारोहण उत्सव संपन्न होने के बाद से ही इस बारे में विमर्श चल रहा है।