Ayodhya: अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर फहराई जाएगी दो किलो वजन की धर्म ध्वजा

प्रवीण तिवारी, जागरण, अयोध्या : राम मंदिर के मुख्य शिखर पर होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारी को लेकर श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तैयारी में जुटा है। आयोजन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की नित्य प्रति समीक्षा की जा रही है, तो ध्वजारोहण करने के लिए कार्यदायी संस्था व सेना के अधिकारी जुटे हैं। इसका ट्रायल किया जा रहा है।

पहले तय 11 किलोग्राम की धर्म ध्वजा के वजन को लेकर कुछ समस्याएं आईं तो वजन कम करने का निर्णय हुआ। अब यह तय हुआ कि मुख्य शिखर पर लगभग दो किलोग्राम वजन की धर्मध्वजा फहराई जाएगी। इसका वजन नौ किलोग्राम कम किया गया है। ध्वजा नायलान के कपड़े से निर्मित है। निर्धारित ध्वजा के आकार-प्रकार के डमी ध्वजा से ट्रायल प्रारंभ हो गया है।

ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार पहले ध्वजा दो लेयर की बनाई गई थी, इसमें से एक लेयर हटा दी गई है। इससे भी वजन को कम किया गया। साथ ही नायलान के कपड़े की ध्वजा तैयार करने का निर्णय हुआ। नायलान का पकड़ा कृत्रिम सिंथेटिक पालीमर है, जो अपनी विशिष्टता के कारण जाना जाता है। यह कपड़ा मजबूती, लोच व हल्केपन के लिए विख्यात है।