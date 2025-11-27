Language
    अयोध्या में रामलला के दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब, ध्वजारोहण के तीसरे दिन भी रिकॉर्ड भीड़

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:15 PM (IST)

    अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। धर्म ध्वजारोहण के तीसरे दिन भी लगभग डेढ़ लाख भक्तों ने दर्शन किए। 22 जनवरी, 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 25 नवंबर, 2025 को शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। मंदिर की भव्यता और व्यवस्था से श्रद्धालु बहुत खुश हैं और मोदी-योगी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं।

    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। धर्म ध्वजारोहण के तीसरे दिन गुरुवार को भी सुबह से ही मंदिर परिसर में कतारें लग गईं। अनुमान है कि दिन भर में लगभग डेढ़ लाख श्रद्धालुओं ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान रामलला और शिखर के दर्शन किए।

    22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुए प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद अयोध्या में 25 नवंबर 2025 को मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। समारोह में चार चांद लगाने के लिए कई विशिष्ट अतिथियों को भी बुलाया गया था। योगी सरकार ने आयोजन को सफल बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। नतीजा यह हुआ कि कार्यक्रम देश-दुनिया में छा गया। समारोह समापन के तीसरे दिन भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह चार बजे से ही देश के कोने-कोने से आए भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। ठंड के बावजूद लोग घंटों इंतजार करने को तैयार दिखे।

    जय श्रीराम का हो रहा लगातार उद्घोष
    श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की व्यवस्था के तहत श्रद्धालु सुबह से दर्शन कर रहे हैं। राम जन्मभूमि पथ पर से होते हुए भक्त राम मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की बाल स्वरूप की मूर्ति देखते ही श्रद्धालुओं के मुख से स्वतः ही “जय श्री राम” का उद्घोष निकल रहा है।

    भव्यता को मोबाइल कैमरे में करते हैं कैद
    मंदिर को भव्य फूलों और प्रकाश से सजाया गया है। रात में तो पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठता है। इस खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने का श्रद्धालुओं में जैसे सेल्फी फीवर चढ़ गया है। राम मंदिर के सामने, राम पथ पर, यहां तक कि हनुमान गढ़ी और कनक भवन के सामने भी लोग सेल्फी और फोटो खिंचवाने को लेकर अति उत्साहित दिखे।

    अयोध्या से जाने का नहीं कर रहा मन
    श्रद्धालु मोदी-योगी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से आए एक श्रद्धालु अरविंद चतुर्वेदी ने कहा कि 500 साल बाद रामलला अपने घर लौट आए। यह सब मोदी और योगी के कारण से संभव हो पाया। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि राम मंदिर बनेगा और हम अपने आराध्य के इतने करीब से दर्शन कर पाएंगे। पटना से आए मृणाल वर्मा ने कहा कि अयोध्या को योगी और मोदी ने चमका दिया है। उन्होंने बताया कि हमारी शुक्रवार को वापसी की टिकट है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि अभी एक हफ्ता अयोध्या में और रुका जाए।

    दिव्यांग व बुजुर्गों की अलग कतार
    उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। इसके साथ-साथ पुलिस और पीएसी के जवान हर कोने पर मुस्तैद हैं। फिर भी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए स्वयंसेवकों की बड़ी टीम लगाई गई है। पेयजल की व्यवस्था से लेकर व्हीलचेयर तक की सुविधा उपलब्ध है। बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के लिए अलग से कतार बनाई गई है।