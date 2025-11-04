9 से 23 नवंबर तक चलेगी अयोध्या प्रीमियर लीग, आठ टीमें लेंगी हिस्सा; इस दिन होगा फाइनल मुकाबला

जागरण संवाददाता, अयोध्या। नौ नवंबर से डा. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल के क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाली अयोध्या प्रीमियर लीग (एपीएल) के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। आयोजन सचिव उमेर अहमद ने पत्रकार वार्ता में बताया कि लीग के 28 मैच 23 नवंबर तक खेले जाएंगे।

24 नवंबर को दोनों सेमीफाइनल मैच होंगे और फाइनल 26 नवंबर को होगा। उन्होंने बताया कि उद्घाटन मैच नौ नवंबर को सरयू स्मेसर तथा मनोरमा मार्बल्स के बीच प्रातः 10 बजे से खेला जाएगा। लीग में आठ टीमों- सरयू स्मेसर, मनोरमा मार्बल्स, हिंडन टाइटंस, यमुना सुपर किंग्स, चंबल चार्जर्स, बेतवा ब्लास्टर्स, गंगा वारियर्स तथा गोमती थंडर को प्रवेश दिया गया है।

हर टीम लीग के सात मैच खेलेगी। मैच का प्रसारण टीवी पर भी होगा। मैच में थर्ड अंपायर की भी व्यवस्था होगी। अंपायर, स्कोरर, यूपीसीए पैनल से आएंगे। प्रेसवार्ता में आयोजन सचिव के साथ जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष विनय मनूचा, राकेश सोनी, दयाराम यादव, बालकिशन निषाद, आशीष माथुर, राम शुक्ल व आयोजन समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।

अयोध्या प्रीमियर लीग के तिथि वार होने वाले मैच नौ नवंबर को पहला मैच सरयू स्मेसर और मनोरमा मार्बल्स के बीच होगा। 10 नवंबर को पहला मैच हिंडन टाइटंस और यमुना सुपर किंग्स, दूसरा मैच चंबल चार्जर्स और बेतवा ब्लास्टर्स के बीच होगा। 11 नवंबर को पहला मैच मनोरमा मार्बल्स और गंगा वारियर्स, दूसरा मैच हिंडन टाइटंस और चंबल चार्जर्स के बीच होगा।

12 नवंबर को पहला मैच गोमती थंडर और मनोरमा मार्बल्स, दूसरा मैच हिंडन टाइटंस और सरयू स्मेसर के बीच होगा। 13 नवंबर को पहला मैच बेतवा ब्लास्टर्स और यमुना सुपर किंग्स, दूसरा मैच यमुना सुपर किंग्स और चंबल चार्जर्स के बीच होगा। 14 नवंबर को पहला मैच सरयू स्मेसर और गोमती थंडर, दूसरा मैच बेतवा ब्लास्टर्स और गंगा वारियर्स के बीच होगा।

15 नवंबर को पहला मैच यमुना सुपर किंग्स और मनोरमा मार्बल्स, दूसरा मैच गंगा वारियर्स और सरयू स्मेसर के बीच होगा। 16 नवंबर को पहला मैच गोमती थंडर और हिंडन टाइटंस, दूसरा मैच चंबल चार्जर्स और गंगा वारियर्स के बीच होगा। 17 नवंबर को पहला मैच मनोरमा मार्बल्स और बेतवा ब्लास्टर्स, दूसरा मैच गंगा वारियर्स और यमुना सुपर किंग्स के बीच होगा।

18 नवंबर को पहला मैच सरयू स्मेसर और चंबल चार्जर्स, दूसरा मैच बेतवा ब्लास्टर्स और गोमती थंडर के बीच होगा। 19 नवंबर को पहला मैच मनोरमा मार्बल्स और हिंडन टाइटंस, दूसरा मैच यमुना सुपर किंग्स और गोमती थंडर के बीच होगा। 20 नवंबर को पहला मैच बेतवा ब्लास्टर्स और हिंडन टाइटंस, दूसरा मैच यमुना सुपर किंग्स और सरयू स्मेसर के बीच होगा।