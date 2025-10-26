Ayodhya Premier League: अयाेध्या प्रीमियर क्रिकेट लीग की उलटी गिनती शुरू, आठाें टीमाें के संभाविताें के नाम घाेषित

संवाद सूत्र, जागरण, अयोध्या : रामनगरी में नवंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने जा रही अयोध्या प्रीमियर लीग (एपीएल) की उलटी गिनती शुरु हाे गई है। लीग में आठ टीमें भाग ले रही है। सभी टीमाें ने संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है।

आयोजन सचिव उमेर अहमद ने बताया कि अभी कैंप के लिए प्रत्येक टीम में 32 से 34 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। कैंप तीन नवंबर से फ्रेंचाइजी टीमों के मालिक अपनी सुविधानुसार कहीं पर स्वयं लगाएंगे। टीम के खिलाड़ियों की अंतिम सूची कैंप के बाद प्रदर्शन के आधार पर घोषित होगी।

खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया अभी जारी है। खिलाड़ियों के चयन का अंतिम पड़ाव कैंप है। आयोजन सचिव ने बताया कि संभवतः फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों की दो टीमें बना कर और तीन मैच करा कर प्रदर्शन के आधार पर अपनी टीम का चयन करेंगे।

कैंप के लिए टीमों के खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं गंगा वारियर्स— ध्रुव प्रताप सिंह, अभिषेक यादव, प्रथम मिश्र, रोहित राजपाल, कृष्णा यादव, पंकज विश्वकर्मा, वैभव पाल, सौरभ त्रिपाठी, अनुज सिंह, विकास कुमार, रवि प्रताप मिश्र, प्रयास अग्रवाल, कृष्णा साहू, विशेष तेवतिया, प्रियांशु राणा, चित्रांश श्रीवास्तव, प्रभाकर सैनी, पर्थ रावत, सुमित मंडल, कार्तिकेयन शुक्ल, उत्कर्ष सिंह, अनुभव श्रीवास्तव, अमन राय, उमेश तिवारी, राघवेंद्र शुक्ल, ऋषभ तिवारी, सोहेल अंसारी, सागर शुक्ल, आकाश परिहार, युवराज सिंह, उज्वल चतुर्वेदी, त्रिपुरारी उपाध्याय, शोएब खान और आदित्य।

गोमती थंडर— शिवा सिंह, अक्षदीप नाथ, अनुराग गौतम, प्रियांशु पांडेय, विनय उपाध्याय, अभिषेक सिंह, हरगुन, रितिक, श्रवण जायसवाल, आफताब खान, आफताब अहमद, आर्यन उज्ज्वल, समर्थ तिवारी, विशाल चौधरी, शिवांश कपूर, गौरांक, अवनींद्र वर्मा, नवनीत चतुर्वेदी, अनंत गुप्त, जतिन शर्मा, शिवाशीष मिश्र, ईशान, अंकित गुप्त, दीपांशु पाल, विभव सिंह, मो. रफीक, आतिफ साजिद, कुणाल, रवि सिंह, सचिन शुक्ल, अमन सिद्दीकी, साहिल सक्सेना, अविजोत सिंह और अनुराग कुमार।

हिडेन टाइटंस— रितिक वत्स, यशवर्धन सिंह, भास्कर मणि, आकाश राणा, मानिक शर्मा, विकास राय, फहद अहमद, सचिन सिंह, शशांक सिंह, मनीष यादव, शिवम शुक्ल, कुशाग्र सिंह, हरेंद्र, प्रिंस जायसवाल, नमन सिंह, अंकित पांडेय, श्रेयांश पाल, संतुत, रौनित मदान, शैलेंद्र पांडेय, आर्यन सिंह, सत्यम साहू, अरविंद नाथ, आकाश, आयुष त्रिपाठी, साजिद, अभिनव सिंह, हेमंत, निखिल पांडेय, सौभाग्य मिश्र, हर्षित सिंह और सुनील कुमार।

मनोरमा मार्बल्स— राव ऋतुराज, अंश पटेल, मनीष सिंह, आकिब, दिव्यांश सिंह, सतीश यादव, इंद्रेश यादव, करन सिंह, तुसार सोनी, अमन अली, साजिद, वैभव सिंह, रोहित कुमार, साद अहमद, प्रिंस वर्मा, कैफ खान, अभय प्रताप सिंह, रिशेंद्र कुमार, यशवर्धन सिंह, मृत्युंजय सिंह, निखिल सिंह, सत्यम दुबे, पंकज शर्मा, शक्ति प्रताप सिंह, मोइनुद्दीन नियाजी, तनिष्क श्रीवास्तव, गौरेश शुक्ल, दुर्गेश सिंह, अभय यादव, नमन यादव, पंडित हरीश शर्मा और रोहित त्रिपाठी।

सरयू स्मेशर्स— ध्यान प्रताप सिंह, जावेद, प्रणव द्विवेदी, नैतिक सिंह, अंकित शर्मा, दिव्यप्रकाश सिंह, अनुराग निषाद, शार्दूल, दिव्यांश यादव, मुनींद्र मौर्य, मनीष यादव, विजय प्रताप सिंह, अमित विश्वकर्मा, अमन यादव, प्रतीक मनूचा, अभिषेक यादव, अंबुज शर्मा, अनुराग सिंह, आकाश कौशल, वैभव तिवारी, विजय प्रताप सिंह–प्रथम, सचिन तिवारी, अभिराज सिंह, मंगल सिंह, आशुतोष मिश्र, सत्यप्रकाश मिश्र, अमित यादव, संज्ञान तिवारी, आदर्श गुप्त, रितेश मिश्र, आदर्श सिंह और शिवम श्रीवास्तव।

यमुना सुपर किंग्स— शुभ खन्ना, सूरज मौर्य, ऋषभ राजपूत, अनुराग यादव, अनुज सिंह, सत्येंद्र यादव, सलमान खान, हिमांशु द्विवेदी, कृतज्ञ सिंह, बृजेश गुप्त, विनायक निगम, अतुल सिंह, तालिब, अनंत यादव, शिवेंद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, विजय प्रताप तिवारी, हसन अख्तर, सूर्य प्रताप सिंह, शत्रुंजय उपाध्याय, गोपाल यादव, कृष्णकुमार, वीर सिंह, आकाश मिश्र, अभिषेक द्विवेदी, हिमांशु राय, शिवम शर्मा, उमेश यादव, अभिषेक तिवारी, हर्ष सिंह और उत्कर्ष सिंह।

चंबल चार्जर्स— सक्षम राय, सत्यम संघू, दिव्यांश राजपूत, सचिन चौधरी, सौरभ यादव, अंकित चौधरी, अमीर, विकास कुमार, वत्सल सिंह, अभिषेक पांडेय, शुभम शर्मा, हितेश कुमार, विपिन कुमार, साजिद, रवि प्रताप, सचिन तिवारी, उत्कर्ष सिंह, प्रशांत गौड़, सौरभ दुबे, नवनीत पटेल, वात्सल्य श्रीवास्तव, आकाश गौड़, प्रियांश अग्रवाल, रितेश मिश्र, जयंत सिंह, रुद्रांश, आदर्श प्रधान, आदित्य पांडेय, तलहा, अंशुमान सिंह, निखिल सिंह और ऋषभ यादव।