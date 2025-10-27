अयोध्या में चौदह कोसी परिक्रमा को लेकर 29 से 31 अक्टूबर तक रहेगा यातायात डायवर्जन, इस रूट से गुजरेंगे वाहन
अयोध्या में चौदह कोसी परिक्रमा के कारण 29 से 31 अक्टूबर तक यातायात बदला गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वाहनों को दूसरे रास्तों से भेजा जाएगा। यह बदलाव परिक्रमा के दौरान सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है।
संवाद सूत्र, अयोध्या। अयोध्या में चौदहकोसी परिक्रमा को लेकर पुलिस ने यातायात डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया है। आगामी 29 अक्टूबर को शाम छह से 31 अक्टूबर को परिक्रमा समाप्त होने तक यातायात डायवर्जन रहेगा।
चौकी सआदतगंज बाइपास चौराहा बैरियर रामपथ पर सआदतगंज हनुमानगढ़ी के सामने से परिक्रमा मार्ग होने के कारण शहर की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। समस्त वाहन हाईवे से देवकाली बाइपास होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।
शांति चौक बैरियर नाका हनुमानगढ़ी के सामने परिक्रमा मार्ग होने के कारण शहर की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। समस्त वाहन हाईवे से देवकाली अंडरपास होकर गंतव्य को जाएंगे।
मकबरा तिराहा बैरियर से किसी भी वाहन को नाका की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। नवीनमंडी चौराहा बैरियर नाका हनुमानगढ़ी के सामने परिक्रमा मार्ग होने के कारण अग्रसेन चौराहा की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। समस्त वाहन हाईवे से देवकाली अंडरपास होकर गंतव्य को जाएंगे।
कूढ़ाकेशवपुर तिराहा परिक्रमा मार्ग होने के कारण परिक्रमा में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को छोड़कर गोसाईंगंज बाजार तिराहा बैरियर से दर्शननगर की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। समस्त वाहन गोसाईंगंज बाजार तिराहा से तारून होते हुए पिपरी जलालपुर, सुलतानपुर रोड से अपने गंतव्य को जाएंगे।
लकड़मंडी चौराहा बैरियर पुराना सरयूपुल के आगे परिक्रमा मार्ग होने के कारण लकड़मंडी चौराहे से पुराना सरयुपुल की ओर सभी प्रकार वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के वाहन लोलपुर (गोंडा) बाइपास होकर गंतव्य को जाएंगे।
पुराना सरयूपुल के आगे परिक्रमा मार्ग होने के कारण दुर्गागंज माझा बैरियर से पुराना सरयुपुल की ओर सभी प्रकार वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वाहन लकड़मंडी चौराहा लोलपुर (गोंडा) बाइपास होकर गंतव्य को जाएंगे।
साकेत पेट्रोल पंप बैरियर हनुमानगुफा चौराहे पर परिक्रमा मार्ग होने के कारण लता मंगेशकर चौक की ओर सभी प्रकार वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वाहन लोलपुर (गोंडा) बाइपास होकर गंतव्य को जाएंगे।
हनुमानगुफा चौराहा बैरियर के निकट हनुमानगुफा चौराहे पर परिक्रमा मार्ग होने के कारण लता मंगेशकर चौक व वासुदेव घाट तिराहा की ओर सभी प्रकार वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वाहन साकेत फ्लाईओवर होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।
गांधी आश्रम बैरियर लता मंगेशकर चौक पर परिक्रमा मार्ग होने के कारण लता मंगेशकर चौक की ओर सभी प्रकार वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वाहन जानकी महल मोड़ से गंतव्य को जाएंगे।
बालू घाट (येलो जोन) बैरियर के निकट रामघाट चौराहे पर परिक्रमा मार्ग होने के कारण रामघाट चौराहा की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। समस्त वाहन हाईवे से होकर गंतव्य को जाएंगे।
आसिफ बाग चौराहा बैरियर के निकट साथी तिराहा पर परिक्रमा मार्ग होने के कारण साथी तिराहा की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के वाहन चूड़ामणि चौराहा से गंतव्य को जाएंगे।
बूथ नंबर चार फ्लाईओवर के नीचे परिक्रमा मार्ग होने के कारण हाईवे से बस्ती व लखनऊ की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों का सर्विस लेन से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
कूढ़ाकेशवपुर चौराहा परिक्रमा मार्ग होने के कारण दर्शननगर व बूथ नंबर चार की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। परिक्रमा में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालु अपने वाहन को कूढ़ाकेशवपुर तिराहे के बगल पार्किंग व यश पेपर मिल पार्किंग में खड़ा करेंगे।
आचारी सगरा तिराहा पर परिक्रमा मार्ग होने के कारण दर्शननगर व मिर्जापुरमाफी की ओर सभी प्रकार वाहन के प्रतिबंधित रहेंगे। सरेठी तिराहा बैरियर (अचारी का सगरा के आगे) आचारी सगरा तिराहा पर परिक्रमा मार्ग होने के कारण भरतकुंड रोड व सरेठी रोड से आने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
साईंदाता कुटिया अंडरपास के नीचे परिक्रमा मार्ग होने के कारण हाईवे से बस्ती व लखनऊ की ओर आने वाले सभी प्रकार वाहनों का सर्विस लेन से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
नाका हनुमानगढ़ी के सामने परिक्रमा मार्ग होने के कारण रामनगर तिराहा की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। समस्त वाहन शांति चौक होकर गंतव्य को जाएंगे।
सआदतगंज हनुमानगढ़ी के सामने परिक्रमा मार्ग होने के कारण सआदतगंज हनुमानगढ़ी चौराहा की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। समस्त वाहन देवकाली होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।
धारा रोड पर साकेत सदन (अफीम कोठी) के सामने परिक्रमा मार्ग होने के कारण साकेत सदन की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। समस्त वाहन रीडगंज होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।
उदया चौराहा बैरियर पर गैस गोदाम तिराहा परिक्रमा मार्ग होने के कारण गैस गोदाम तिराहा की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। समस्त वाहन रामपथ होकर अपने गंतव्य को जायेगे।
गैस गोदाम तिराहा परिक्रमा मार्ग होने के कारण फ्लाइओवर से होकर आने वाले सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त वाहन सर्विसलेन से अपने गंतव्य को जाएंगे।
कटरा तिराहा बैरियर के निकट द्वारिकाधीश मंदिर तिराहा परिक्रमा मार्ग होने के कारण द्वारिकाधीश मंदिर तिराहा (परिक्रमा मार्ग) की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। समस्त वाहन उनवल होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।
राजघाट बंधा तिराहा बैरियर से परिक्रमा मार्ग की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
भारी वाहनों के लिए यातायात डायवर्जन
सुलतानुपर से आने वाले वाहनों को कूड़ेभार से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। रायबरेली से आने वाले वाहनों को हलियापुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
आजमगढ़, अंबेडकरनगर से आने वाले वाहनों को गोहन्ना मोड़ अंबेडकरनगर से दोस्तपुर होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
बाराबंकी से आने वाले वाहनों को भिटरिया रामसनेही घाट से हैदरगढ़ से पूर्वाचल एक्प्रेस-वे की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
बस्ती से आने वाले वाहनों को लोलपुर से नवाबगंज गोंडा की ओर डायवर्जन किया जाएगा। वहीं, गोंडा व नवाबगंज से आने वाले वाहनों का लकड़मंडी से लोलपुर से बस्ती की ओर डायवर्जन किया जाएगा।
गोरखपुर से वाहनों का डायवर्जन गोरखपुर से लिंक एक्सप्रेस-वे होकर पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे पर किया जाएगा।
गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती से आने वाले वाहनों का फुटहिया चौकी थाना नगर से कलवारी से टांडा से अकबरपुर से दोस्तपुर से पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे पर डायवर्जन किया जाएगा।
गोरखपुर, संतकबीरनगर, बासी, मेहदावल, डुमरियागंज, उतरौला, बलरामपुर, गोंडा से आने वाले वाहन जरवल रोड तिराहा से वापस आकर बहराइच की ओर जाकर टिकोरा मोड़ से चहलरी घाट रोड होते हुए सिधौली सीतापुर-लखनऊ मार्ग की ओर आवागमन करेंगे।
बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, से अयोध्या होकर लखनऊ जाने वाले वाहनों का टिकोरा मोड़ से चहलरी घाट रोड होते हुए सिधौली सीतापुर-लखनऊ मार्ग पर डायवर्जन किया जाएगा।
कानपुर से आने वाले वाहनों का डायवर्जन कानपुर, उन्नाव, मौरावां, मोहनलालगंज, गोसाईंगंज, चांद सराय से पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे पर किया जाएगा।
लखनऊ में आगरा एक्सप्रेस-वे से आने वाले वाहनों का मोहान, जुनाबगंज से मोहनलालगंज व गोसाईंगंज से पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे पर डायवर्जन किया जाएगा।
सीतापुर, शाहजहांपुर, से आने वाले वाहनों का डायवर्जन आइआइएम रोड दुबग्गा से आलमबाग, नहरिया, शहीदपथ, अहीमामऊ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर किया जाएगा।
