अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा को लेकर तैयारियां पूरी, फ्लाइओवर पर तैनात रहेंगी पुलिस की मोबाइल टीमें

संवाद सूत्र, अयोध्या। रामनगरी की पंचकोसी परिक्रमा शनिवार भोर से आरंभ हो रही है। पंचकोसी का क्षेत्र कम होने के कारण इसमें चौदहकोसी की अपेक्षा अधिक संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं, इसे दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को पांच जोन एवं दस सेक्टर में बांट कर निगरानी के उपाय किए गए हैं।

पंचकोसी परिक्रमा जालपा चौराहे पर बने फ्लाइओवर से होकर गुजरेगा। इसे लेकर फ्लाइओवर पर पुलिस की दो मोबाइल टीमें तैनात रहेंगी, जो लगातार भ्रमणशील रहेंगी। ताकि श्रद्धालु फ्लाइओवर पर अनावश्यक ठहरने न पाएं। जिला पुलिस के सहयोग में बड़ी संख्या में जोन से भी सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं।

देर रात रामनगरी के आंतरिक मुख्य मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को पुलिस एवं प्रशासनिक उच्चाधिकारियों ने रामनगरी का भ्रमण किया। अयोध्याधाम में सरयू नदी के स्नान घाटों पर बाढ़ राहत का गोताखोर दल एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के गोताखोर तैनात रहे। परिक्रमा की सुरक्षा के लिए पांच एएसपी, दस पुलिस उपाधीक्षक, 45 निरीक्षक, 125 उपनिरीक्षक, 425 सिपाही, छह कंपनी पीएसी, दो कंपनी आरएएफ तैनात की गयी है।

मंडलायुक्त राजेश कुमार, पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. गौरव ग्रोवर ने परिक्रमा मार्ग पर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से संवाद कर उनका कुशलक्षेम पूछा तथा उन्हें सुरक्षा का एहसास कराया।