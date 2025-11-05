Kartik Purnima: ढाई लाख से अधिक भक्तों ने किए रामलला के दर्शन, दिनभर राम मंदिर परिसर में लगी रही लंबी कतार

जागरण संवाददाता, अयोध्या। कार्तिक पूर्णिमा पर पावन सलिला सरयू में स्नान करने देश के विभिन्न हिस्सों से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने रामलला का भी दर्शन किया। सुबह छह बजे से रामजन्मभूमि पथ पर शुरू हुई कतार देर शाम तक चलती रही। दर्शनार्थियों के आगमन का क्रम निरंतर जारी रहने की वजह से महाद्वार से लेकर सिंहद्वार और मंदिर प्रांगण में भी लंबी लाइन लगी रही। जितने भक्त दर्शन करके निकल रहे थे, उतने ही प्रवेश करते जा रहे थे। शाम सात बजे तक लगभग ढाई लाख भक्तों ने अपने आराध्य का दर्शन कर लिया था।



कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में भक्तों के आगमन और सरयू में स्नान ध्यान को लेकर अनुमान जिला प्रशासन ने पहले ही लगा रखा था, इस कारण राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन से जुड़ी व्यवस्थाएं पहले ही समृद्ध कर ली गई थीं। अनुमानों के अनुसार ही बुधवार प्रातःकाल से ही राम मंदिर में भक्तों का आगमन प्रारंभ हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंदिर में दर्शन शुरू भी नहीं हुआ था कि राम जन्मभूमि पथ पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थी कतारबद्ध हो गए थे। रामलला की श्रृंगार आरती के उपरांत लगभग सात बजे से दर्शन प्रारंभ हुआ तो यह क्रम निरंतर चलता रहा। भक्तगण मंदिर में लाइन लगा कर दर्शन करते हुए अंगद टीला के निकासी मार्ग से निकलते जा रहे थे तो दर्शन के इच्छुक श्रद्धालु प्रवेश करते जा रहे थे।