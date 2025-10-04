Language
    Ram Mandir Live Aarti: अब लाइव देख सकेंगे रामदरबार की आरती, दूरदर्शन ने कर दिया ये व्यवस्था

    By lavlesh kumar mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    दूरदर्शन ने अयोध्या के राम मंदिर के भूतल और प्रथम तल पर प्रसारण का सेटअप लगा दिया है। राम दरबार की आरती के सीधे प्रसारण की तैयारी पूरी हो गई है जिसका परीक्षण चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दूरदर्शन को प्रसारण का अधिकार सौंपा है। अगले 15 दिनों में राम दरबार की आरती का सीधा प्रसारण शुरू होने की संभावना है।

    राम मंदिर के प्रथम तल पर प्रतिष्ठित राम दरबार। सौ. ट्रस्ट

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर के प्रथम तल पर प्रतिष्ठित राम दरबार की आरती के भी सजीव प्रसारण की तैयारी पूरी हो गई है। दूरदर्शन की टीम ने मंदिर के भूतल व प्रथम तल पर इससे संबंधित सेटअप पहले ही लगा दिया था, गत सप्ताह से आरती के प्रसारण का परीक्षण भी प्रारंभ करा दिया गया है।

    अब पखवारे भर बाद सजीव प्रसारण शुरू करने की तैयारी है। रामलला की भांति ही राम दरबार की भी प्रतिदिन सुबह साढ़े छह बजे होने वाली श्रृंगार आरती का प्रसारण दूरदर्शन की ओर से किया जाएगा।

    श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गत पांच जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत इसकी आरती के प्रसारण का अधिकार भी दूरदर्शन को सौंप दिया था, परंतु प्रथम तल पर निर्माण कार्य चल रहा था और प्रसारण से संबंधित सेटअप लगाया जा रहा था, जिसमें अत्याधुनिक गुणवत्ता वाले सीसी कैमरे लगाए गए और वायरिंग कराई गई।

    अब निर्माण पूरा हो गया है और सेटअप भी लग गया। इस कारण दूरदर्शन की ओर से जिले में स्थापित आकाशवाणी स्टेशन में ही इंडोर परीक्षण शुरू कराया गया है। अभी इसका प्रसारण नहीं किया जा रहा है।

    आल इंडिया रेडियो (एआइआर) के अयोध्या केंद्र के सहायक निदेशक और आरती प्रसारण के नोडल अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सेटअप लग जाने के बाद कुछ दिनों पूर्व परीक्षण शुरू करा दिया गया है। अभी नेटवर्किंग में थोड़ा व्यवधान आ रहा है, जिसे दूर किया जा रहा है।

    संभावना है कि अगले 15 दिनों में राम दरबार की आरती का सजीव प्रसारण किया जाने लगेगा। अभी रामलला की श्रृंगार आरती का ही सजीव प्रसारण श्रद्धालु देख पा रहे हैं।