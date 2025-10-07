Language
    Ram Mandir Update: ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का आना तय, पीएमओ से मिली सहमति

    By lavlesh kumar mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    रामजन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण पूरा होने पर 23 से 25 नवंबर तक ध्वजारोहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल होंगे जिसके लिए पीएमओ ने सहमति दे दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। ट्रस्ट इस अवसर को यादगार बनाने के लिए दस हजार अतिथियों को आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है।

    ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का आना तय, मिली सहमति

    लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। मंदिर निर्माण की पूर्णता के अवसर पर रामजन्मभूमि परिसर में 23 से 25 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी सम्मिलित होंगे।

    तीन दिन पूर्व पीएम के आगमन को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली गए श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय को प्रधानमंत्री कार्यालय ने सहमति प्रदान कर दी है।

    यद्यपि अभी राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के आगमन को लेकर सहमति नहीं मिल सकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत का आना पिछले दिनों ही तय हो गया है।

    गत साढ़े चार वर्षों से रामजन्मभूमि परिसर में चल रहा मंदिरों का निर्माण अब अक्टूबर में पूर्ण होने जा रहा है। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस अभूतपूर्व क्षण को अविस्मरणीय बनाने के लिए वृहद उत्सव की रूपरेखा खींची है। इस आयोजन में लगभग दस हजार अतिथियों को आमंत्रित करने की तैयारी चल रही है।

    इसी अवसर पर राम मंदिर सहित इसके पूरक सात मंदिरों के शिखर पर भी सनातन ध्वजा फहराई जानी है। इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए ट्रस्ट ने गत दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय व राष्ट्रपति भवन को पत्र भेज कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु का कार्यक्रम मांगा था, परंतु कई दिनों बाद भी सहमति प्रदान किए जाने के संबंध में कोई पत्र नहीं आया।

    यद्यपि इस बीच आरएसएस प्रमुख डा. मोहन भागवत की ओर से आगमन की सहमति जता दी गई। अब जबकि आयोजन में कम समय शेष है और आयोजन समिति इसकी रूपरेखा को तैयार करने में जुटी है तो प्रधानमंत्री का आगमन सुनिश्चित करने के संबंध में तीन दिन पूर्व ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे।

    सूत्रों ने बताया कि पीएमओ ने महासचिव को प्रधानमंत्री के आने को लेकर सहमति प्रदान कर दी है। हालांकि ट्रस्ट के सदस्य डा. अनिल कुमार मिश्र व राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव ने इस संबंध में कोई जानकारी होने से इन्कार किया है। वहीं, आरएसएस के एक पदाधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए संभावना जताई कि शीघ्र ही राष्ट्रपति का आगमन भी तय हो जाएगा।

    पीएम के रूप में छठवीं बार अयोध्या आएंगे मोदी

    प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी का रामनगरी में छठवीं बार आगमन होने जा रहा है। इससे पूर्व वह प्रधानमंत्री के रूप में पांच बार अयोध्या आ चुके हैं। वह पहली पांच अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन करने, दूसरी बार 23 अक्टूबर 2022 को दीपोत्सव में, तीसरी बार 30 दिसंबर 2023 को महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, चौथी बार 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करने और पांचवीं बार पांच मई 2024 को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने अयोध्या आ चुके हैं।