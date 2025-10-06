अयोध्या में अधिवक्ता आलोक सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहित पांडेय उसके भाई धर्मवीर सूरज और अताउल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना रामघाट के पास हुई जिसमें आलोक सिंह को गोली मारी गई थी। पुरानी रंजिश के चलते यह हमला हुआ जिसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, अयोध्या। अधिवक्ता आलोक सिंह पर हुए जानलेवा हमले में दो सगे भाइयों सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए लोगों में लवकुशनगर निवासी मोहित पांडेय उसका भाई धर्मवीर तथा साथी सूरज एवं अताउल्ला शामिल हैं। कार्रवाई की पुष्टि कोतवाल अयोध्या मनोज शर्मा ने की है।

गत दो अक्टूबर की शाम अयोध्याधाम में रामघाट के पास अधिवक्ता आलोक सिंह को लवकुश नगर निवासी मोहित पांडेय ने गोली मारी थी। हमले के बाद लोगों ने मोहित को पकड़ कर उसकी पिटाई कर दी थी। आलोक का लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।