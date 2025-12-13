Language
    अयोध्या नगर निगम में चली तबादला एक्सप्रेस, कई कर्मचारियों का बदला कार्यक्षेत्र

    By Ravi Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:41 PM (IST)

    अयोध्या नगर निगम में तबादला एक्सप्रेस चली है जिसके चलते कई कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र बदल दिया गया है। इस फेरबदल से निगम के कामकाज में सुधार और पारदर ...और पढ़ें

    Hero Image

    नगर निगम में कई कर्मचारियों का हुआ तबादला।

    संवाद सूत्र, अयोध्या। नगर निगम में लंबे समय से एक ही कुर्सी पर जमे कर्मियों का गठजोड़ एक झटके में समाप्त हो गया है। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने ऐसी तबादला एक्सप्रेस चलाई कि शायद ही कोई कर्मचारी हो, जो पटल परिवर्तन की इस आंधी से बचा हो। निर्माण अनुभाग में चार अवर अभियंताओं एवं चार सहायक अभियंताओं का कार्य क्षेत्र बदला गया है। अवर और सहायक अभियंता लंबे समय में वार्डों में जमे हुए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पेंशन अनुभाग से वरिष्ठ लिपिक अजय कुमार यादव, नगर आयुक्त के स्टेनो इंद्रसेन एवं वरिष्ठ लिपिक रंजीत कुमार को स्वास्थ्य अनुभाग भेजा गया है। लेखा से लिपिक कशिश को कर, लिपिक अनुराधा गुप्त व निहारिका को कर से लेखा तथा कर अनुभाग से नैन्सी को निर्माण अनुभाग में स्थानांतरित किया गया है।

    इसी क्रम में लिपिक तौहीद को रिकॉर्ड से कर, मयंक तिवारी को डिस्पैच से निर्माण, जय श्रीवास्तव को विविध कर से भविष्य निधि, रमेश कुमार को कार्यशाला से कर, मनोज पांडेय को जन्म-मृत्यु पंजीकरण पटल से डिस्पैच अनुभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है।

    वरिष्ठ लिपिक राजेश यादव को भविष्य निधि से निर्माण उद्यान एवं गोशाला, राजेश शंकर पांडेय को स्वास्थ्य विभाग से कार्यशाला, अवधेश त्रिपाठी को कर से रिकार्ड, गोविंदराज को रिकॉर्ड से स्टेनो नगर आयुक्त, मनोज कुमार गुप्त को रिकार्ड से कर, राजेश कुमार वर्मा को स्वास्थ्य से स्टेनो अपर नगर आयुक्त, राकेश तिवारी को निर्माण से स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरित किया गया है।

    इसके अतिरिक्त आउट सोर्सिंग पर नियुक्त 42 कंप्यूटर आपरेटरों का भी पटल परिवर्तन किया गया है। यह आपरेटर कई वर्षों से एक ही अनुभाग में तैनात थे। इन सभी के स्थानांतरण का आदेश निर्गत कर दिया गया है।