    अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने परिवार के साथ किया राम मंदिर का दर्शन

    By Anand Mohan Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:05 PM (IST)

    सांसद अवधेश प्रसाद अपने परिवार के साथ राम जन्मभूमि परिसर में भगवान राम के समक्ष पूजन-अर्चन करने गए। उन्होंने पहले ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें 25 नवंबर के प्रधानमंत्री मोदी के ध्वजारोहण समारोह में रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से आमंत्रण नहीं मिला, लेकिन अगर ट्रस्ट आमंत्रण देगा तो वह उसमें हिस्सा लेंगे।    

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। सांसद अवधेश प्रसाद ने परिवार समेत राम जन्म भूमि परिसर जाकर भगवान राम के विग्रह के समक्ष पूजन अर्चन किया। साथ में परिवार में पुत्र अमित प्रसाद व ओएसडी शशांक शुक्ल भी पूजन अर्चन में शामिल रहे।

    सांसद ने 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ध्वजारोहण समारोह में रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से आमंत्रण न मिलने की जानकारी सार्वजनिक रूप से दे चुके हैं। मीडिया से कहाकि अगर ट्रस्ट उनको आमंत्रण देगा तो वह भी उसके हिस्सा बनेंगे।

    इसके बावजूद ट्रस्ट से आमंत्रण न मिलने को बताते रहे। सांसद शनिवार को राम मंदिर परिवार समेत दर्शन को पहुंच भगवान श्री राम की पूजा की।