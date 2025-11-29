अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने परिवार के साथ किया राम मंदिर का दर्शन

सांसद अवधेश प्रसाद अपने परिवार के साथ राम जन्मभूमि परिसर में भगवान राम के समक्ष पूजन-अर्चन करने गए। उन्होंने पहले ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें 25 नवंबर के प्रधानमंत्री मोदी के ध्वजारोहण समारोह में रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से आमंत्रण नहीं मिला, लेकिन अगर ट्रस्ट आमंत्रण देगा तो वह उसमें हिस्सा लेंगे।