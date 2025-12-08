SIR in UP: अयोध्या में तहसील में जमा 12 गणना फॉर्म गायब, निर्वाचन अधिकारी से मिले सपा नेता तेजनारायण पांडेय

जागरण संवाददाता, अयोध्या। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में बूथ संख्या-130 आईटीआई बेनीगंज के जमा 12 गणना प्रपत्र तहसील में न मिलने से समाजवादी पार्टी के बीएलए की शिकायत पर जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी. फुंडे से पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडेय पवन मिले। गणना प्रपत्र न मिलने के बारे में बताया।

महानगर कमेटी के महासचिव हामिद जाफर मीसम भी साथ रहे। बीएलए रोहित यादव भल्लू ने बताया कि बीएलओ और बीएलए की बैठक में जमा किए गए फॉर्म की जानकारी मांगी तो कई बार कहने पर गणना प्रपत्र नहीं मिला और फीडिंग न करके अनुपस्थित श्रेणी में डाल दिया गया।

पूर्व मंत्री से जानकारी मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से वार्ता कर निस्तारण कराया। प्रतिनिधिमंडल में श्रीचंद यादव, शावेज जाफरी, मंसूर इलाही, लाल बहादुर शुक्ल, राम अंजोर यादव, राम करन यादव, इश्तियाक खान, कामिल हसनैन, रोहित यादव आदि मौजूद रहे।