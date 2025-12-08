SIR in UP: अयोध्या में तहसील में जमा 12 गणना फॉर्म गायब, निर्वाचन अधिकारी से मिले सपा नेता तेजनारायण पांडेय
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तहसील से 12 गणना फॉर्म गायब होने से हड़कंप मच गया है। समाजवादी पार्टी के नेता तेजनारायण पांडेय ने निर्वाचन अधिकारी से मुला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अयोध्या। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में बूथ संख्या-130 आईटीआई बेनीगंज के जमा 12 गणना प्रपत्र तहसील में न मिलने से समाजवादी पार्टी के बीएलए की शिकायत पर जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी. फुंडे से पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडेय पवन मिले। गणना प्रपत्र न मिलने के बारे में बताया।
महानगर कमेटी के महासचिव हामिद जाफर मीसम भी साथ रहे। बीएलए रोहित यादव भल्लू ने बताया कि बीएलओ और बीएलए की बैठक में जमा किए गए फॉर्म की जानकारी मांगी तो कई बार कहने पर गणना प्रपत्र नहीं मिला और फीडिंग न करके अनुपस्थित श्रेणी में डाल दिया गया।
पूर्व मंत्री से जानकारी मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से वार्ता कर निस्तारण कराया। प्रतिनिधिमंडल में श्रीचंद यादव, शावेज जाफरी, मंसूर इलाही, लाल बहादुर शुक्ल, राम अंजोर यादव, राम करन यादव, इश्तियाक खान, कामिल हसनैन, रोहित यादव आदि मौजूद रहे।
प्रदेशभर में मतदाता सूची के सत्यापन के लिए गणना फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तय की गई है। बीएलओ की तरफ से मतदाताओं को जल्द फॉर्म भरकर सबमिट करने का बात कही जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।