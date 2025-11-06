ये एक नाम बार-बार लिखा... यूपी के कॉलेज में गलती करने पर छात्रों और स्टाफ को मिल रही बड़ी अनोखी सजा
अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में, गलती करने वाले छात्रों और स्टाफ को 'राम नाम' लिखने की सजा दी जा रही है। कॉलेज प्रशासन का मानना है कि राम नाम का जाप गलत रास्ते से बचाता है और पढ़ाई में मदद करता है। कई छात्रों ने 'राम नाम' लिखकर किताबें जमा की हैं। प्राचार्य डॉ. सत्यजीत वर्मा इस प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं और मरीजों के तीमारदारों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
संवाद सूत्र, अयोध्या। राजर्षि दशरथ मेडिकल कालेज में गलतियों करने वाले मेडिकल छात्रों और स्टाफ को राम नाम लिखने की सजा दी जा रही है। कालेज प्रशासन का मानना है कि राम नाम वह मंत्र है जिसे लिखने और लेने से गलत रास्ते पर जाने से रोक देता है। इससे छात्र पढ़ाई में भी सफलता हासिल कर सकेगें।
सजा के रूप में कई छात्र राम नाम लिखकर बुक भी जमा कर चुके हैं। अब इसे और तेजी से विस्तारित करने का प्रयास प्राचार्य डा. सत्यजीत वर्मा की ओर से किया जा रहा है। इतना ही नही वार्डों में मरीजों की देख रेख में बैठे तीमारदारों को भी इससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रही है, जिसकी पुष्टि दैनिक जागरण नही करता है। इस वीडियो में प्राचार्य डा. सत्यजीत वर्मा की तरफ से बताया जा रहा कि अक्सर छात्रों तथा राउंड के दौरान कर्मचारियों की ओर से छोटी-छोटी गलतियां मिल जाती है। उन्हें सजा के रूप में राम नाम लिखने के लिए सजा दिया जा रहा है।
कई छात्रों ने तो लिखकर बुक भी जमा कर दिया है। उन्हाेंने बताया है कि राम नाम वह मंत्र है जिसके जाप से गलत रास्ते पर कोई नही जाता। इसे लिखने के लिए बुक कालेज की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक कई छात्रों की ओर से बुक भरकर जमा भी कर देने की जानकारी दी गई है। वहीं प्राचार्य से बात करने का प्रयास करने पर फोन नही रिसीव किया।
