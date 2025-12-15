संत समागम से प्रारंभ होगा 12 दिवसीय अयोध्या महोत्सव, दिग्गज कलाकार लेंगे हिस्सा
अयोध्या में 12 दिवसीय अयोध्या महोत्सव संत समागम के साथ शुरू होगा, जिसमें कई दिग्गज कलाकार भाग लेंगे। यह महोत्सव शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अयोध्या। 12 दिवसीय अयोध्या महोत्सव की शुरुआत संत समागम से होगी। 25 दिसंबर से फार एवर लान में आयोजित महोत्सव भव्यता का प्रतिमान गढ़ेगा। विविधताओं को एक मंच पर समेटने वाले इस महोत्सव में भोजपुरी सिने अवार्ड में दिग्गज कलाकार शामिल होंगे। काव्यश्री, बाडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के अलावा अयोध्या आइडल का आयोजन युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा।
सर्किट हाउस में शुक्रवार को विधायक वेदप्रकाश गुप्त, विधायक रामचंद्र यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, जिपं अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित के साथ पत्रकारवार्ता करते हुए अयोध्या महोत्सव न्यास के अध्यक्ष हरीश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि राम जन्मभूमि पर धर्मध्वजा रोहण के पश्चात अयोध्या महोत्सव का यह प्रथम आयोजन है।
प्रथम दिवस 25 दिसंबर को दुरदुरिया पूजन एवं संत समागम, 26 को कन्या पूजन होगा। 27 को फोक अवार्ड शो, 28 को बाडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, 29 को अयोध्या भोजपुरी सिने अवार्ड का आयोजन किया जाएगा।
एक जनवरी को पाप सिंगर रोहित चौधरी आरसीआर का लाइव कंसर्ट होगा। दो को काव्यश्री चैंपियनशिप, तीन को फैशन शो, चार को बालीवुड नाइट, पांच को अयोध्या आइडल एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है।
उन्होंने बताया कि काव्यश्री चैंपियनशिप के विजेता को एक लाख रुपये, बाडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के विजेता को पांच लाख रुपये और अयोध्या आइडल के विजेता को 51 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रबंध समिति, कार्यकारिणी समिति, संयोजक मंडल एवं संरक्षक मंडल का गठन कर दिया गया है। संरक्षक मंडल में संतों को संयोजक मंडल में जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।
कार्यक्रम के मुख्य संयोजक विधायक वेद प्रकाश गुप्त हैं, जबकि संयोजक मंडल में महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, विधायक रामचंद्र यादव, विधायक अमित सिंह चौहान, विधायक अभय सिंह, विधायक चंद्रभानु पासवान, विधान परिषद सदस्य अंगद सिंह और विधायक रहे इंद्र प्रताप तिवारी शामिल हैं।
इनके अलावा, पूर्व महापौर रिषिकेश उपाध्याय, महानगर संघ चालक डॉ. विक्रमा प्रसाद पांडेय, भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा, ब्लाक प्रमुख संघ जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।