अयोध्या में कार्तिक मेले की तैयारी पूरी, स्वास्थ्य को लेकर तीन अस्पतालों में 50 बेड आरक्षित

जागरण संवाददाता, अयोध्या। परिक्रमा एवं कार्तिक पूर्णिमा मेला को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीन अस्पतालों में 50 बेड आरक्षित किये गये हैं, जबकि पक्काघाट पर आठ बेड का अस्थाई चिकित्सालय बनाया जाएगा।

दस महत्वपूर्ण स्थानों पर 108 नंबर एंबुलेंस की तैनाती की जाएगी। वहीं 14 कोसी परिक्रमा के लिए 16 और पंचकोसी के लिए दस जगहों पर अस्थाई उपचार कैंप बनाये जाएंगे। यह तैयारी जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे की ओर से जारी पत्र को संज्ञान में लेकर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. सुशील कुमार बानियान ने सुनिश्चित करने के निर्देश अधीनस्थों को दिये हैं।

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. राममणि शुक्ल को मेला अधिकारी बनाया गया है। 30 अक्टूबर से पांच नवंबर तक चलने वाले आयोजन के लिए राजर्षि दशरथ मेडिकल कालेज दर्शननगर तथा जिला चिकित्सालय में 20-20 बेड और श्रीराम चिकित्सालय में दस बेड आरक्षित किये गये हैं।

चौदह कोसी परिक्रमा के लिए श्रीराम जन्मभूमि निकास द्वार, श्रीराम जन्मभूमि निकास द्वार (पीएफसी), हनुमानगढ़ी मंदिर, हनुमान गुफा, मौनीबाबा, हलकारा का पुरवा, दर्शननगर, अचारी का सगरा, जनौरा (अंडर पास के बगल), सआदतगंज हनुमानगढ़ी, गुप्तारघाट, अफीमकोठी, अमानीगंज (अशोका द्विवेदी के घर के सामने), ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा व झुनकीघाट पर अस्थाई उपचार कैंप बनाये जाएंगे।

पंचकोसी में यहां बनेंगे अस्थाई उपचार कैंप श्रीराम जन्मभूमि निकास द्वार, श्रीराम जन्मभूमि निकास द्वार (पीएफसी), हनुमानगढ़ी मंदिर, पक्काघाट (आठ बेड का अस्थाई चिकित्सालय), हनुमान गुफा, मौनीबाबा, हलकारा का पुरवा, चूड़ामणि चौराहा, उदया चौराहा, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के निकट अस्थयी उपचार कैंप बनाये जाएंगे।

कार्तिक पूर्णिमा मेला में यहां होगी उपचार व्यवस्था कंट्रोल रूम (साकेत डिग्री कालेज के सामने), श्रीराम जन्मभूमि निकास द्वार, श्रीराम जन्मभूमि निकास द्वार (पीएफसी), हनुमानगढ़ी मंदिर, बंधा तिराहा, पक्का घाट (आठ बेड का अस्थाई चिकित्सालय), नागेश्वरनाथ मंदिर, साकेत पेट्रोल पंप, टेढ़ी बाजार चौराहा, अंतरराष्ट्रीय बस स्टाप अयोध्याधाम, कारसेवकपुरम, दशरथ महल, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, कनक भवन मंदिर परिसर व झुनकीघाट।