अयोध्या में अवैध कब्जे पर गरजा बुलडोजर, अधिकारियों की निगरानी में ढहाया गया अतिक्रमण
अयोध्या में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अधिकारियों की निगरानी में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
संवाद सूत्र, रामपुरभगन (अयोध्या)। अयोध्या-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जलालपुर माफी तिराहा पर शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण ढहाया गया। राजमार्ग के पूरब और पश्चिम पटरी पर अतिक्रमणकारियों ने सड़क तक अतिक्रमण कर रखा था। नायब तहसीलदार राम खेलावन के साथ कानूनगो घनश्याम लाल श्रीवास्तव, लेखपाल हरिशंकर यादव, रामजी चौहान के अलावा एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के प्रमोद कुमार पांडेय मौजूद रहे।
इसके अलावा, सुलतानपुर जिले के अधिशासी अभियंता विकास सिंह और अवर अभियंता ओम प्रकाश यादव की उपस्थित में सीमांकन किया। जिसके पश्चात बुलडोजर से सड़क तक अतिक्रमण कर रखे दुकानदारों की दुकानें ढहा दी गईं।
प्रशासनिक टीम देखकर कुछ दुकानदारों ने स्वयं से अतिक्रमण हटा लिया था। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान राजमार्ग की सुरक्षा, सुचारू यातायात और सरकारी भूमि खाली कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि संबंधित दुकानदारों को पहले ही नोटिस दे दी गई थी।
निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस बल मौजूद रहा। नायब तहसीलदार ने बताया कि हाईवे किनारे बने सभी अवैध निर्माणों और अतिक्रमण की चरणबद्ध तरीके से पहचान की जा रही है, ताकि यातायात बाधा-रहित रहे और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके।
