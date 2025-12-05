6 दिसंबर को लेकर रामनगरी में हाई अलर्ट, अयोध्या में बढ़ाई गई अतिरिक्त निगरानी

संवाद सूत्र, अयोध्या। विवादित ढांचा ध्वंस की तिथि छह दिसंबर को लेकर रामनगरी में अभी से ही सुरक्षा तंत्र हाई अलर्ट पर है। छह दिसंबर वर्ष 1992 को ही रामजन्मभूमि पर स्थित विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ था। रामजन्मभूमि के पक्ष में सुप्रीम फैसला आने के बाद वर्तमान में उक्त स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। गत दिनों ध्वजारोहण समारोह के साथ मंदिर पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। ऐसे में छह दिसंबर को लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हैं।



एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने जिले के सभी थानों को एलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। रामनगरी में चार दिसंबर से अतिरिक्त निगरानी बरती जा रही है। छह दिसंबर तक सुरक्षा घेरा और बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि, इस दौरान पुलिस इस बात का विशेष ध्यान रख रही है कि सुरक्षा प्रबंधों से आम लोगों को कोई परेशानी न होने पाए।