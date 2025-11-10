Language
    Delhi Blast: दिल्ली में हुए धमाके के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट, राम मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा

    By Ravi Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:11 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट जारी किया गया है। राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वीवीआईपी शामिल होंगे। अयोध्या धाम और कैंट क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, और यात्रियों से संदिग्ध वस्तुओं के प्रति सतर्क रहने की अपील की गई है।

    संवाद सूत्र, अयोध्या। Ayodhya Alert After Delhi Blast दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद रामनगरी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर के निर्देश पर अयोध्या धाम सहित अयोध्या कैंट क्षेत्र में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

    आगामी 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित हजारों की संख्या में वीवीआईपी को भी शामिल होना है। इससे पहले दिल्ली में हुए कार धमाके के बाद स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है।

    अयोध्याधाम में रामजन्मभूमि की ओर जाने वाले रास्ते, श्रृंगार हाट, हनुमानगढ़ी सहित अन्य प्रमुख स्थानों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले और नगर की सीमा पर भी वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है।

    बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि वह संदिग्ध वस्तुओं से दूर रहें। किसी संदिग्ध व्यक्ति के दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की भी अपील की जा रही है।

    इसके अतिरिक्त इन स्थानों पर तथा ऐसे स्थान, जहां वाहनों की पार्किंग होती है। वहां पर विशेष नजर रखी जा रही है। इन स्थानों पर बम निरोधक दस्ते व अन्य संसाधनों के माध्यम से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

    ध्वजारोहण समारोह को लेकर पहले से ही सुरक्षा चाकचौबंद है, लेकिन दिल्ली बम धमाके के बाद यहां पर निगरानी को और भी बढ़ा दिया गया है। होटल और गेस्ट हाउस के साथ अन्य आश्रय स्थलों पर भी जाकर आगंतुकों के बारे में जानकारी व उनका सत्यापन किया जा रहा है।