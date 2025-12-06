अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, धक्का-मुक्की होने से मची अफरा-तफरी

संवाद सूत्र, अयोध्या। छह दिसंबर को राममंदिर के साथ-साथ हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालुओं की श्रद्धालुओं की अपार संख्या देखने को मिली। भोर से ही हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। देर शाम हनुमानगढ़ी में अचानक ही श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिसे संभालने में पुलिस के भी पसीने छूट गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थितियां उस समय और असहज हो गईं, जब कतार में लगने को लेकर श्रद्धालुओं के दो गुटों में झगड़ा शुरू हो गया। धक्का-मुक्की से कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई, जिसे ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने संभाला। कतार में लगे श्रद्धालु आगे निकले के प्रयास में थे, जिसे लेकर विवाद होना बताया जा रहा है। थोड़ी ही देर में पुलिस ने स्थिति सामान्य कर ली। इस मामले में कोई लिखित शिकायत पुलिस को नहीं मिली है। इसका एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है, जिसमें दो व्यक्ति आपस में भिड़े हुए हैं।