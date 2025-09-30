अयोध्या: हनुमानगढ़ी के प्रसाद में मिलावट का खुलासा, फूड सेफ्टी विभाग की जांच में लड्डू और घी नहीं मिले शुद्ध
अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रसाद की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। फूड सेफ्टी विभाग की जांच में लड्डू और घी के नमूने अशुद्ध पाए गए जिससे श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। तीन में से दो नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। हनुमानगढ़ी के संत संजय दास ने पहले ही उच्च गुणवत्ता वाले घी-बेसन का उपयोग करने की सलाह दी थी।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। हनुमानगढ़ी के प्रसाद में मिलावट का खुलासा हुआ है। फूड सेफ्टी विभाग की जांच में लड्डू और घी शुद्ध नहीं पाए गए हैं। अयोध्या आने वाले 99 प्रतिशत श्रद्धालु हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करते हैं। ये श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ है।
प्रसाद की परंपरा
बजरंगबली को परंपरागत रूप से बेसन के लड्डू अर्पित किए जाते हैं। हनुमानगढ़ी के संत संजय दास ने पहले ही विक्रेताओं को उच्च गुणवत्ता वाले घी-बेसन इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी।
पनीर का नमूना भी फेल
अयोध्या धाम की एक दुकान से लिया गया पनीर भी मानक पर खरा नहीं उतरा।
