अयोध्या: हनुमानगढ़ी के प्रसाद में मिलावट का खुलासा, फूड सेफ्टी विभाग की जांच में लड्डू और घी नहीं मिले शुद्ध

अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रसाद की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। फूड सेफ्टी विभाग की जांच में लड्डू और घी के नमूने अशुद्ध पाए गए जिससे श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। तीन में से दो नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। हनुमानगढ़ी के संत संजय दास ने पहले ही उच्च गुणवत्ता वाले घी-बेसन का उपयोग करने की सलाह दी थी।

प्रस्तुतीकरण के लिए फाइल फोटो का प्रयोग किया गया है।