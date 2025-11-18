अयोध्या: रामपथ पर गोल्फ कार्ट का कहर, कई श्रद्धालु घायल

जागरण संवाददाता अयोध्या। ध्वजारोहण समारोह को लेकर अयोध्याधाम में सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था की बन रही रणनीति के बीच बड़ा सड़क हादसा सामने आया। रामनगरी में काल बनकर दौड़े एक गोल्फ कार्ट ने कई श्रद्धालुओं, ठेला वालों एवं वाहनों को अपनी चपेट में लिया।

यह हादसा अयोध्याधाम में यलो जोन में रामपथ पर स्थित सबसे व्यस्त क्षेत्र श्रृंगारहाट बैरियर की है। रामनगरी में इन गोल्फ कार्ट का संचालन विकास प्राधिकरण की अनुमति से निजी संस्था कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं की परिवहन सुविधा के लिए गोल्फ कार्ट संचालन का दावा किया गया था। गोल्फ कार्ट का संचालन यहां परिवहन विभाग के नियम को ताख पर रखकर किया जा रहा है।

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गोल्फ कार्ट मैदान एवं परिसर के अंदर चलने के लिए होते हैं। गोल्ड कार्ट वाहन की परिभाषा में नहीं आते हैं। ऐसे में इनका पंजीकरण भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण यातायात नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस चालान भी नहीं कर पाती है। यही कारण है कि रामनगरी में गोल्फ कार्ट का संचालन अनियंत्रित होता जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम रविवार शाम को हुए हादसे के रूप में सामने आया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि चालक को पकड़ कर वाहन सहित पुलिस के हवाले किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि चालक नशे में था। वह गोल्फ कार्ट पर सवारी बैठाकर हनुमानगढ़ी से नयाघाट की ओर जा रहा था। श्रृंगारहाट में अचानक सड़क पर मौजूद लोगों को कुचलते हुए आगे निकल गया।

वहीं पुलिस की प्रारंभिक जांच में आया है कि चालक वाहन से उतर कर सवारी बैठा रहा था, तभी आगे बैठे एक यात्री ने शरारत में गोल्फ कार्ट चला दी, जिससे हादसा हुआ। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। लोगों का आक्रोश भी फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोल्फ कार्ट चालक बेलगाम हो चुके हैं।

विकास प्राधिकरण भी इनकी निरंकुशता पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। मई माह में टेढ़ी बाजार के पास तारुन के घूरीटीकर निवासी श्रद्धालु दिग्विजय सिंह को भी गोल्फ कार्ट ने कुचल दिया था। वाहन में फंसकर वह काफी दूर तक घिसटते रहे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं थीं। पुलिस को अभी तहरीर नहीं मिली है।



