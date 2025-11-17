पीएम मोदी के आगमन के लिए संवारने लगी रामनगरी, इन मार्गों का शुरू हुआ सौंदर्यीकरण

जागरण संवाददाता, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में 25 नवंबर को आना है। लोक निर्माण विभाग का प्रांतीय खंड उन रास्तों को संवारने में लगा है, जिनसे प्रधानमंत्री का जाना संभावित है। दो हेलीपैड समेत तीन मार्गों पर किसी प्रकार की कमी न रहने पाये विभागीय एई व जेई की ड्यूटी लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता एसपी भारती ने लगाकर फुल प्रूफ व्यवस्था बनाई है।

दो रास्तों को प्रधानमंत्री के लिए संभावित मानकर प्रांतीय खंड की तैयारी शुरू है। ये दोनों रास्ते महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री के उतरने पर है। एक एनएच-27 बाईपास से निकलकर मोहबरा बाजार होते हुए टेढ़ी बाजार-रामजन्मभूमि मार्ग पर एई शशांक पांडेय व राहुल राय की ड्यूटी लगी है।

इसके अलावा, जेई पीपी सिंह, आशुतोष अवस्थी, वीडी तिवारी एवं एनएच-27 से नयाघाट पुराने पुल तक मार्ग (धर्मपथ) के लिए एई एपी सिंह व सत्येंद्र कुमार के अलावा जेई मुन्ना पाल, जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा व प्रशांत यादव की ड्यूटी लगी है।

एयरपोर्ट के पास के तीसरे मार्ग अयोध्या-प्रयागराज मार्ग से निकलने वाले एयरपोर्ट मार्ग के दाएं से निकलकर मेडिकल कॉलेज एवं एयरपोर्ट टर्मिनल-दो तक मार्ग के लिए एई शंशाक पांडेय व राहुल राय के अलावा जेई एसएन सिंह, अरविंदकुमार सिंह व कृष्णगोपाल निषाद की ड्यूटी लगी है। संभवत: यह प्रधानमंत्री के फ्लीट के वाहनों के पार्क के लिए होगा।

रामकथा पार्क हेलीपैड पर एई विपिन अग्रवाल व जेई वीडी तिवारी एवं साकेत डिग्री कॉलेज के हेलीपैड पर एई शशांक पांडेय व राहुल राय के अलावा जेई में पीएस गुप्त व हरी प्रकाश की ड्यूटी लगी है। इन सभी की 25 नवंबर को कार्यक्रम समाप्ति तक के लिए लगी है।

प्रधानमंत्री के संभावित महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से निकास के रास्ते को प्रयागराज हाईवे से सआदतगंज-अयोध्या बाईपास को लता मंगेश्कर चौराहा के डिवाइटर की धुलाई कर सफेद, पीला व काला कलर किया जा रहा है। नाका ओवरब्रिज के क्षेत्र को आकर्षक बनाने के लिए टाइल्स लगाना शुरू है।