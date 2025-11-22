राम मंदिर ध्वजारोहरण: 19 स्थलों पर भक्तों का 57 टीमें रखेंगी ध्यान, ड्यूटी पर 171 चिकित्सक व अन्य कर्मचारी

प्रमोद दुबे, अयोध्या। ध्वजारोहण समारोह को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने रामभक्तों की अचानक तबियत बिगड़ने पर उनको सवासथ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए तैयारी पूरी कर ली। अंतिम सूची मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुशील कुमार बानियान ने जारी कर दी है। सूची में कुल 18 स्थलों पर स्वास्थ्य कैंप होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीन शिफ्टों में नौ चिकित्सक और कर्मचारियों की ड्यूटी होगी जिसमें चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए मंडल के अन्य चार जिले से 55 चिकित्सक, फार्मासिस्ट और वार्ड ब्वाय की ड्यूटी लगी है। बड़ी संख्या में आधी आबादी भी शामिल है।

रामजन्मभूमि मंदिर पर 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण महाउत्सव में हजारों की संख्या में देश विदेश से रामभक्त शामिल होकर साक्षी बनेंगे। अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने पर सीएमओ ने कंट्रोल रूम और 18 कार्यक्रम स्थलों पर अस्थाई प्राथमिक उपचार केंद्र बनेंगे।

केंद्रीय मेला नियंत्रण कक्ष साकेत डिग्री कालेज के सामने सीएमएसडी स्टोर के बगल होगा। स्वास्थ्य टीम की नंबरिंग की गई है। टीम ए से लेकर डी की तैनाती श्रीरामजन्मभूमि मंदिर परिसर में है। वहीं टीम ए में पहली शिफ्ट में दो चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सहयोगी स्टाफ तथा एक गार्ड को लगाया गया है।

अन्य टीमों में एक चिकित्साधिकारी व अन्य एक-एक स्टाफ को लगाया गया है, जबकि कैंपों में सिर्फ तीन की ड्यूटी लगी है इसमें एक चिकित्सक, फार्मासिस्ट और सहयोगी स्टाफ की ड्यूटी लगी है। किस जिले कितने चिकित्साधिकारी की लगी ड्यूटी ध्वजारोहण के सकुशल संपन्न हाेने तक अयोध्या जिले के कुल 38 चिकित्साधिकारियों की ड्यूटी लगी है। जिला अस्पताल से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक शामिल हैं। सुलतानपुर के अस्पतालों से आठ, बाराबंकी व अंबेडकर तथा अमेठी से चार- चार चिकित्सक लगाए गये हैं।