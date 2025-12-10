अयोध्या के सदर सरकी में दो स्थानों पर लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान

जागरण संवाददाता, अयोध्या। गोसाईगंज के कटरा मुहल्ले में स्थित साकेत क्लॉथ हाउस में बुधवार सुबह लगभग अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलती हुई दुकान के आगे से लेकर पीछे तक लगभग 120 फीट क्षेत्र में फैल गई, जिससे पूरी दुकान जलकर राख हो गई।

भीतर रखा सभी कपड़ा स्टॉक, फर्नीचर और अन्य सामग्री पूरी तरह नष्ट हो गई। दुकान में पीछे दुकान मालिक का परिवार पीछे के रास्ते सकुशल बाहर निकल लिए।

आग की लपटें साकेत क्लॉथ हाउस के बगल स्थित जायसवाल इलेक्ट्रॉनिक्स और भगवती क्लॉथ हाउस तक भी पहुंचीं, जिससे इन दुकानों को भी आंशिक नुकसान हुआ है।

घटना के तुरंत बाद नगरवासी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। नगर पंचायत की पानी टैंकर गाड़ी सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया।

पुलिस ने चारों तरफ का रास्ता बंद करवाकर भीड़ को नियंत्रित करते हुए आग बुझाने के प्रयासों को संचालित किया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने भी घटना की जानकारी लेकर अग्निशमन विभाग को अतिरिक्त सहायता भेजने के निर्देश दिए।

अग्निशमन विभाग ने तीन बड़ी और एक छोटी दमकल गाड़ी भेजी। दमकल कर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान में लाखों के कपड़े व मकान की क्षति हुई है। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट माना जा रहा है।